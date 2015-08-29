İşte Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in, Davutoğlu'na yazdığı cevap mektubunun tam metni

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bakanlık teklifine "evet" diyerek MHP içinde büyük krize yol açan kabinedeki yeni göreviyle Başbakan Yardımcısı ve MHP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in Davutoğlu'nun teklifine yazdığı cevap mektubunun tam metni ortaya çıktı.

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan'ın köşesine taşıdığı Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yazılı bakanlık teklifine Tuğrul Türkeş tarafından verilen yanıtın metni şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçici Bakanlar Kurulu’nu kurmak üzere Başbakan olarak atanmış bulunduğunuzu bildiren ve geçici Bakanlar Kurulu üyeliği için şahsıma bakanlık teklif ettiğiniz yazınızı aldım. Bugüne kadar her fırsatta dile getirdiğim önce ülkem ve milletim daha sonra partim ve ben anlayışı içerisinde ve yetiştiriliş tarzımda öğrendiğim devlet menfaatlerini her şeyin üzerinde tutmak bilinci ve anayasal bir yükümlülük olan böyle bir görevi üstlenmek gerektiğinin bilincindeyim. Teklifinizi kabul ettiğimi bilgilerinize arz ederim.”