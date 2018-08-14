İstanbulspor - Afjet Afyonspor: 4-3

İSTANBUL (DHA)
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Murat Temel, Hüseyin Aylak
İSTANBULSPOR: Alperen Uysal, Muammer Sarıkaya, Wellington, Muhammed Ali Kurt, Tuncer Duhan Aksu, Eslem Öztürk, Cajic, Barış Örücü (Dk. 65 Bauque), Muhammed Demirci (Dk. 78 Perovic), Ali Dere (Dk. 70 Sammed), İbrahim Yılmaz
AFJET AFYONSPOR: Rybka, Mehmet Sedef (Dk. 62 İsmet Benli), Ali Kılıç, Nazmi Candoğan, Arapi, Türker Toptaş, Erdi Zengin, Sinan Özkan (Dk. 53 Ersel Aslıyüksek), Yasin Yener, Mendy, Alves (Dk. 46 Oltan Karakullukçu)
GOLLER: Dk. 22 (KK) Mehmet Sedef, Dk. 32 Muahmmed Demirci, Dk. 58 Ali Dere, Dk. 60 Barış Örücü (İstanbulspor) - Dk. 82 Ersel Aslıyüksek, Dk. 90+1 Yasin Yener, Dk. 90+3 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor)
SARI KARTLAR: Barış Örücü, Tuncer Duhan Aksu, Muammer Sarıkaya, Sammed (İstanbulspor) - Sinan Özkan (Afjet Afyonspor)
Spor Toto 1\'inci Lig ilk hafta mücadelesinde İstanbulspor kendi sahasında Afjet Afyonspor\'u 4-3 yendi.