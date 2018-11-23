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İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 11 GÖZALTI 

  Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul'da MKP'ye yönelik düzenlenen terör operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

23 Kasım 2018 15:21

 

Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul\'da MKP\'ye yönelik düzenlenen terör operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. 
İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MKP\'ye yönelik yaptığı çalışmalarda örgüt tarafından yapılan korsan gösteri, basın açıklamalarına katılan ve ölü olarak ele geçirilen örgüt mensuplarının cenazelerine katılan kişileri belirledi. 
TEM Özel TİM ekipleri gece saatlerinde önceden belirlenen 15 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonda B.G., C.K., İ.Y., İ.S.A., M.Y., Ö.H., S.Y., S.Ş., U.A., Y.Y. ve I.K. yakalanarak gözaltına alındı. TEM ekipleri adreslerde yaptığı aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirdi.
 

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