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İSTANBUL'DA SURİYE UYRUKLU 2 YPG'Lİ YAKALANDI 

  Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul TEM ekipleri, YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 2 kişiyi gözaltına aldı

30 Kasım 2018 12:46

 

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul TEM ekipleri, YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 2 kişiyi gözaltına aldı. 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemede tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK\'nın Suriye yapılanması olan YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yasadışı yollardan Türkiye\'ye giren 2 şüphelinin İstanbul\'da olduğunu belirledi.
TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle geçtiğimiz pazartesi günü yapılan operasyonda Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki sorguları tamamlanan Suriye uyruklu 2 şüpheli dün sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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