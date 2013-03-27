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Yaşam

İstanbul'da patlama meydana geldi

Üsküdar'da park halindeki bir minibüsün arka tarafında henüz belirlenemeyen bir nedenden patlama meydana geldi

27 Mart 2013 21:20

Olay, akşam saatlerinde Üsküdar Veysi Paşa Sokak'ta Üsküdar Devlet Hastanesi Kadıköy arası çalışan minibüs duraklarında meydana geldi. İddiaya göre park halinde bulunan minibüsün altında patlama sesi geldi.

Patlama nedeni ile yoldan geçen bir otomobilde maddi hasar oluşurken kısa süreli panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.  Görgü tanıklarının ifadesine göre polis patlama sesinin geldiği alanı emniyet şeridi ile kapattı. Uzman ekipler tarafından yapılan ilk incelemede herhangi bir patlayıcı madde izine rastlanmadı. Çevrede araştırma yapan polis, patlamanın nedenini belirlemeye çalışıyor.

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