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İSTANBUL'DA MARTILARIN GÖRSEL ŞÖLENİ

  Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA) İstanbul'da boğaz manzarası ile birlikte martılar görsel bir şölen oluşturdu

23 Aralık 2018 14:06

 

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul\'da boğaz manzarası ile birlikte martılar görsel bir şölen oluşturdu.
Tarihi Yarımada\'dan bakıldığında Çamlıca semalarında bulutların arasında beliren dolunay, manzarası ile meşhur olan Büyük Valide Han\'dan görüntülendi. İstanbul Boğazı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile aynı karede yer alan dolunay, görenleri mest etti. Manzaraya sürü halinde uçan martıların da dahil olmasıyla ortaya çıkan görsel şölenin seyrine doyum olmadı. Büyüleyici manzara İstanbul\'un güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.  

Görüntü dökümü:
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- İstanbul Boğazı
- Dolunay
- Martılar
- Genel ve detay görüntüler
 

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