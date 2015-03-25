İstanbul'da Adımlar Dergisi'nin ofisinde patlama; 1 ölü, 3 yaralı!

Şişli Kağıthane’deki Hürriyet Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın 3. katında bulunan ve İBDA-C’ye yakınlığıyla bilinen aylık "Adımlar Dergisi"nin ofisinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şiddetli patlamayla birlikte ofisin bulunduğu kattaki duvarlar çöktü, çevredeki ev ve işyerlerinin camları kırıldı.

DHA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, patlama sırasında yaralanan 3 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekipleri de bina içerisinde inceleme yaparak başka yaralı olup olmadığını kontrol etti.

Bomba şüphesi

Olaydan kısa bir süre sonra patlamanın meydana geldiği cadde polis ekipleri tarafından emniyet şeridiyle kapatıldı. Bomba şüphesi üzerine, olay yerine bomba imha uzmanı ekipler çağrıldı. Ekipler, patlamanın meydana geldiği bina ve çevresinde inceleme başlattı.

İGDAŞ: Doğalgaz tesisatı yok



Bu arada, İGDAŞ, Kağıthane'de patlamanın meydana geldiği "Adımlar Dergisi'nin bulunduğu dairede doğalgaz tesisatının bulunmadığını açıkladı.

İGDAŞ tarafından yapılan açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde Kağıthane, Hürriyet Mahallesi, Dr. Cemil Bengü Caddesi No: 48 adresindeki binada bir patlama meydana gelmiştir. 187 Doğalgaz Acil Hattı'na gelen ihbar üzerine olay yerine giden İGDAŞ ekiplerinin yaptıkları incelemede; patlamanın meydana geldiği dairede doğalgaz tesisatının bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.