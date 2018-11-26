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İstanbul Valiliği'nden helikopter kazası ile ilgili açıklama 

  İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL Valiliği tarafından helikopter kazası ile ilgili açıklama yapıldı

26 Kasım 2018 15:16

 

İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL Valiliği tarafından helikopter kazası ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklama şöyle; \"Sancaktepe İlçemiz Sarıgazi Mahallesi Fırtına sokakta bugün saat 11.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı ve eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterimiz düşmüştür. Kaza neticesinde askeri personelimizden 4 şehidimiz ve 1 yaralımız var.  Olay yerinde sivil vatandaşlarımızın yaralandığına ilişkin herhangi bir bilgi yoktur.  Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralımıza acil şifalar diliyoruz. 
Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir\" 

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