İstanbul Üniversitesi’nde Raşit Tükel eylemi

İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite girişimi, İstanbul Üniversitesi (İÜ) rektörlük seçimlerinde en çok oyu alan Prof. Dr. Raşit Tükel yerine, Cumhurbaşkanı'na ikinci sırada yer alan Prof. Dr. Mahmut Ak’ı öneren Yükseköğretim Kurulu'nu (YÖK), üniversite önünde düzenlediği eylemle protesto etti. Tükel’in de katıldığı eylemde, “Benim rektörüm Raşit Tükel” sloganları atıldı.

Aralarında öğretim görevlileri, araştırma görevlileri, üniversite çalışanları ve öğrencilerin bulunduğu kalabalık bir grup, İstanbul Üniversitesi ana binası önünde toplandı. “Oylarımıza ve demokrasiye sahip çıkıyoruz” yazılı pankart açarak, üniversitenin tarihi Beyazıt kapısına gelen grup, sık sık, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Benim rektörüm Raşit Tükel” sloganları attı.





Cumhurbaşkanına çağrı: Sandığın iradesine saygı gösterin





Eylemde, öğretim ve araştırma görevlileri ile öğrenciler adına yapılan konuşmalarda Raşit Tükel’e destek verildi. Öğretim görevlileri adına konuşan Prof. Dr. Hatice Kurtuluş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Lütfen sandığın iradesine saygı gösterin. YÖK’ün sizi yönlendirmesine müsaade etmeyin. YÖK değil atayacak olan sizsiniz” dedi.





Açıklamayı Raşit Tükel okudu





İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite girişimi adına hazırlanan basın açıklamasını Raşit Tükel okudu. Demokratik olmayan, baskıcı seçim sürecine rağmen üniversite öğretim üyelerinin tercihini yaptığını belirten Tükel, “YÖK Genel Kurulu ise hiçbir gerekçe göstermeksizin yaptığı sıralamada, her iki öğretim üyesinden birinin oyunu alan adayı ikinci sıraya düşürerek öğretim üyelerinin iradesini hiçe saymıştır” diye konuştu.





'Antidemokratik uygulamaya karşı mücadele sürecek'





Açıklamada, İstanbul Üniversitesi’nin sadece bilim ve eğitim kurumu olmadığını, modern Türkiye’nin inşasında önemli bir rol üstlenmiş bir kurum olduğunu belirten Tükel, “İstanbul Üniversitesi’nin tüm bileşenleri, öğretim üyelerinin iradeleri yok sayılarak belirlenen bir yönetimi meşru kabul etmeyecek, antidemokratik uygulamalara karşı mücadelesini sürdürecektir” denildi.





Yaklaşık 15 bin imza toplandı





Üniversite bileşenleri, rektör olarak Raşit Tükel’in atanması için akademik çevrede başlatılan imza kampanyasıyla yaklaşık 15 bin imza topladı. Eylem sırasında imza veren kişilerin isimlerinin yazıldığı uzun bir afiş taşındı. Toplanan imzaların ilgili yerlere gönderileceği belirtildi.



Öte yandan eylem sonrası bazı öğrenciler Raşit Tükel ile selfie (özçekim) çekti.