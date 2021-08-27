İstanbul Taksiciler Odası Başkanı: Benim aracım denetlendi ama herhangi bir sorun çıkmadı

UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, Kurban Bayramı öncesinde İstanbul Havalimanı'nda çalışan 400 aracın ruhsatlarının doğru cihazı kullanmadıkları için geçici olarak askıya alındığını belirterek, bunların içinde İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun taksisinin de olduğunu söyledi. İddiaya yanıt veren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı (İTEO) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Aksu ise, "Adıma kayıtlı bir aracım var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından denetlendi. Benim aracım da denetlendi. Çıkan sonuçta kendi adıma kayıtlı olan araçta herhangi bir sorun çıkmadı" dedi.

"Kendi adıma kayıtlı olan araçta herhangi bir sorun çıkmadı"

UKOME'nin dün yapılan Ağustos ayı toplantısında, İBB Genel Sekreter yardımcısı Orhan Demir, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun taksisine de taksimetre ayarlarında oynandığı gerekçesiyle ceza kesildiğini söyledi. Tartışmaların odağındaki Eyüp Aksu, "UKOME toplantısında bir iddia ortaya atıldı. Bu kesinlikle asılsız ve yalan bir haber. Hatırlayın bayramda havalimanı taksileri hakkında bir iddia vardı. 400 tane ticari taksinin çalışma ruhsatları askıya alınmıştı, taksimetreler farklı yazıyor diye. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan denetim istedik. Taksimetreler Bakanlık tarafından incelendi. Zaten İstanbul'da bir kişi ikinci ticari taksiyi alamaz kanunen yasak. Adıma kayıtlı bir aracım var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından denetlendi. Benim aracım da denetlendi. Çıkan sonuçta kendi adıma kayıtlı olan araçta herhangi bir sorun çıkmadı. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kullandı.

"Taksici ile yolcuyu buluşturan sisteme geçmezsek bu sıkıntılar devam eder"

Aksu “Son dönemde gündemde sık sık taksilerin haber olmasının tek sebebi, İstanbul'daki taksi sayısının gündeme gelmesi ve UKOME toplantısı öncesi, özellikle böyle haberlerin yapılması. Yeni teknolojiye geçmezsek taksici ile yolcuyu buluşturan sisteme geçmezsek bu sıkıntılar devam eder. Taksiciyle yolcuyu buluşturan sisteme geçersek taksi bulma problemi ortadan kalkacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı aplikasyon sağlıklı çalışmıyor. Bu aplikasyon konusunda İBB dayatma yaptı, tekelleşme yaptı dedi ki 'Benim yazılımımı, benim aplikasyonumu kullanmayana kesinlikle çalışma ruhsatı vermeyeceğim' diye dayatma yaptı. Biz de esnaf odası olarak, yazılım ve aplikasyonu yaptık İBB'nin dayatması kalkarsa biz yeni uygulama için hazırız. Bu uygulama ile en iyi şekilde konforlu ve güvenli hizmet vereceğiz. Bu uygulama hayata geçince yolcu taksi bulmada sıkıntı çekmeyecek" diye konuştu.

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