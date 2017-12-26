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İstanbul semalarında görüntülenen ilginç ışıklar sosyal medyada (2) 

AYNI IŞIK BİRÇOK İLDE GÖRÜLDÜ  Bugün saat 06

26 Aralık 2017 14:37

AYNI IŞIK BİRÇOK İLDE GÖRÜLDÜ 

Bugün saat 06.30 sıralarında gökyüzünde oluşan ışık İstanbul\'un yanı sıra Şırnak, Ankara Çubuk ve Tokat Turhal\'da da görüntülendi. Işığı gören vatandaşlar cep telefonuyla ışığın fotoğraflar ve videosunu çekti.  Ankara Çubuk\'ta yaşayan Çetin Durmaz, \"Aynı bir deniz anası gibiydi ışık. Işık bir çemberin içindeydi. Sonra görüntüdeki gibi yavaş yavaş toz gibi genişleyerek dağıldı.\" dedi.   Arka arkaya gelen ışık kümeleri, yaklaşık 2 dakika boyunca net olarak gözle takip edildi. Daha sonra da kayboldu. Cismin göktaşı olabileceği iddia edilirken geçtiğimiz günlerde ABD semalarında da ilginç bir görüntü çekilmişti. Önce UFO zannedilen bu görüntülerin daha sonra SpaceX’e ait roketin denemesi olduğu açıklanmıştı.

FOTOĞRAFLI 

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