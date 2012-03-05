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Ekonomi

İstanbul-İzmir İDOBÜS'le 5 saate iniyor

İstanbul'dan İzmir'e otobüsle yapılan yaklaşık 8 saatlik yolculuğu kısaltacaklarını vurgulayan Güçsav, "Bu proje bizim en büyük gelir kaynağımız olacak" şeklinde konuştu

05 Mart 2012 17:36

 

T24 - İDOBÜS'le birlikte 8 saatlik İstanbul-İzmir yolculuğu 5 saate inecek. İstanbul'dan Mudanya'ya feribotla, Mudanya'dan da otobüsle İzmir'e gidilecek.
 
Nazlı Bolak'ın cnbc-e'deki haberine göre; Akfen Holding CEO'su Süha Güçsav, İDO'nun yiyecek-içecek alanlarını geliştireceklerini söyledi.

Güçsav, İDO'nun reklam almada yetersiz olduğuna dikkat çekerek, "Bizim işletmemizle İDO ciddi bir reklam mecrası haline gelecek" dedi.

CNBC-e'ye konuşan Güçsav, İDO'dan bekledikleri geliri bu yıl elde ederlerse, gelecek yıl İDO'yu halka açmayı planladıklarını kaydetti.

İstanbul'dan İzmir'e otobüsle yapılan yaklaşık 8 saatlik yolculuğu kısaltacaklarını vurgulayan Güçsav, "Bu proje bizim en büyük gelir kaynağımız olacak" şeklinde konuştu.

Güçsav şunları kaydetti: "İDOBÜS dediğmiz hibrit sistem 2014-2015'te gündeme artarak gelecek. Yayayı Beşiktaş-Kabataş'tan otobüsle 5 saatte İzmir'e nasıl götürürüz? Deniz yolu ve otobüsü birleştirerek. Bugün bir yaya otobüse bindiği zaman 7.5-8 saatte İzmir'e gidiyor. Halbuki feribotla 2-2.5 saatte Mudanya'ya geçecek. Oradan otobüsle 2-2.5 saatte İzmir'e ulaşacak."


Petroldeki artışı yansıttık


Güçsav, artan petrol fiyatlarının, İDO biletlerine de yansıyabileceğini belirterek, "Çok büyük oynamalarda bunu bir seferde yansıtmanız mümkün değil. Bizim burada yaptığımız direkt olarak döviz kurunu yansıtmak değil. Tabii ki petrol fiyatlarında bir artış var; bunu kısmi olarak yansıttık. Petrol yarın 200 liraya çıkarsa İDO'nun fiyatı iki katına yarın çıkar mı? Hayır çıkmaz" dedi.

 

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