İstanbul’daki Onur Yürüyüşü’ne müdahale: AFP foto muhabiri Bülent Kılıç boğazına bastırılarak gözaltına alındı

LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi açıklamasında, "Mis Sokak'ta polis LGBTİ+'lara sokak ortasında işkence uyguladı. En az 25 gözaltı var" dedi.

Piknikler ve yürüyüş yasaklandı

Kaymakamlık'tan yapılan açıklamada, "Taksim Meydanı'nda yapılacağı duyurulan toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi vb. eylem/etkinliklerin ayrıca Beyoğlu İlçesi sınırları içerisinde aynı konunun devamı niteliğinde gerçekleştirilmek istenen etkinliklere devletin ilkesi ve bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzene, genel sağlığa ve genel ahlaka aykırı olabileceği veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla ve Covid-19 tedbirleri kapsamında izin verilmeyecektir" denildi.