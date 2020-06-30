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İstanbul'da trafik yoğunluğu pandemi öncesini aratmıyor

30 Haziran 2020 19:54

İstanbul'da iş çıkışıyla birlikte trafikte ve metrobüste yoğunluk yaşandı. Saat 18.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 60'ı buldu. Yenibosna metrobüs durağında kalabalık sebebiyle vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde hem Edirne istikameti hem de Ankara istikametinde trafik oluştu.

Öte yandan, Yenibosna metrobüs durağı ve üst geçidinde yoğunluk yaşandı. Metrobüs durağında bekleyen vatandaşların kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

 

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