İstanbul'da trafik yoğunluğu pandemi öncesini aratmıyor

İstanbul'da iş çıkışıyla birlikte trafikte ve metrobüste yoğunluk yaşandı. Saat 18.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 60'ı buldu. Yenibosna metrobüs durağında kalabalık sebebiyle vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde hem Edirne istikameti hem de Ankara istikametinde trafik oluştu.



Öte yandan, Yenibosna metrobüs durağı ve üst geçidinde yoğunluk yaşandı. Metrobüs durağında bekleyen vatandaşların kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.