İstanbul kar yağışının etkisi altında: Köprüler, otomobil trafiğine açıldı, havalimanlarında uçuşlar ertelendi, üniversiteler pazartesiye kadar tatil edildi, çok sayıda kişi yollarda mahsur kaldı

İstanbul'da kar etkisini tüm hızıyla sürdürüyor. Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden kısıtlanan geçişler saat 13.00 itibarıyla tekrar başladı. Marmaray'ın bu gece ve yarın gece vatandaşlara ücretsiz hizmet vermeye devam edeceği açıklanırken, metrolar da gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı. İstanbul Havalimanı gece 00.00'a kadar kapalı kalacak.

İstanbul Valiliği'nce alınan son kararla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında, memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına; üniversitelerde pazartesi gününe kadar eğitime ara verilmesine; kamuda çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılmasına; Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ikinci bir duyuruya kadar İstanbul’a girişinin kısıtlanmasına; otobüslerin otogarlardan çıkışının yarın saat 09.00'a kadar durdurulmasına karar verildi.

Dünden bu yana mahsur kalan 5 bin 57 kişi tahliye edildi. 3 bin 180 kişi otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirildi. Güvenlik, sağlık ve ulaşım dışındaki kamu personelleri ise bugün izinli sayılmıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) da, İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılacağını duyurdu.

Öte yandan İçişleri ve Ulaştırma bakanları ile AFAD Başkanı dün İstanbul'a geldi. İki bakan tarafından bugün yapılan açıklamada kar yağışının perşembe akşamına kadar süreceği belirtilerek vatandaşlar uyarıldı. Bakan Soylu vatandaşları özel araçlarıyla çıkmamaları ricasını yineledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, bazı bölgelerde kar kalınlığının bir metreye yaklaştığını belirterek, "Lütfen acil bir durum olmadıkça evinizden çıkmayın" uyarısı yaptı.

Saat 15.40 civarında Bakan Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul’da Karayolları Genel Müdürlüğü ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır" duyurusu yaptı.

İstanbul Havalimanı'nda kalkış uçuşları başladı

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'nda kalkış uçuşlarının kademeli olarak başladığını bildirdi.

TIKLAYIN | THY, İstanbul Havalimanı'ndan kademeli olarak uçuşlara başladı

İstanbul kar yağışının etkisi altında

İstanbul Valiliği'nden yeni kararlar

İstanbul Valiliği'nin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının ardından yeni kararlar açıklandı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle valilik tarafından alınan kararlar şöyle:

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına, Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00’a kadar durdurulmasına, İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine, Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına, karar verilmiştir.

Bakanlardan açıklama

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'daki karla mücadele ile ilgili olarak açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, “Boğaziçi Köprüsü ve FSM Köprüsü'nden 13.00'den itibaren otomobillerin geçişine izin vereceğiz, ağır vasıtalar için biraz bekleyeceğiz” dedi. “Hasdal ve Mahmutbey kavşağına trafik veremeyeceğiz, terk edilmiş araçların ortadan kaldırılması gerekiyor” çağrısında bulunan Bakan, “İstanbul Havalimanı birazdan yavaş da olsa uçuşlara başlayacak. Karayollarında özverili çalışma devam edecek” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, vatandaşlara geçmiş olsun dilerek, “K ar yağışı perşembeye kadar devam edecek” diye uyardı.

Hakim ve savcılar yarın da (çarşamba) izinli

Adalet Bakanlığı, Hakim ve Savcılar Kurulu’nun, İstanbul’da görev yapan hakim ve savcıların olumsuz hava koşulları nedeniyle iki gün idari izinli sayılması kararı aldığını bildirdi.

Toplu ulaşımda son durum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada son durumu açıkladı. Normale dönen ve ek sefer konulan hakların bilgisini paylaşan İBB, metro seferlerinin bugün de gece saat 02.00'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

THY 'den açıklama: Saat 00.00'a kadar durduruldu

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı operasyonlarının saat 00.00'a kadar durdurulduğunu duyurdu.

İmamoğlu: 7 binden fazla personelimizle, ekipmanlarımızla sahadayız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde vatandaşları, “Kar yağışı yoğun olarak devam edebilir. Yapılan bütün uyarılara vatandaşlarımızın hassasiyetle uymasını istiyoruz” diyerek uyardı. İmamoğlu, "7 binden fazla personelimizle, ekipmanlarımızla sahadayız, çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tuz stoğumuz var. 54 bin ton tuz kullandık, 21 ton da solüsyon kullandık” dedi.

Vali Yerlikaya'dan vatandaşlara: Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçlar sahipleri tarafından kaldırılmalı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların yarın 09.00’a kadar durdurulduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Yerlikaya, otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların kaldırılması için vatandaşlara seslendi. Yerlikaya sosyal medya hesabından, “Kıymetli Hemşehrilerim, karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım” ifadelerini kullandı.

Yargı mensupları ve adliye çalışanlarına izin

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, HSK, İstanbul’da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar aldı. Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemeler eliyle yapılacak.

Bakan Koca: UMKE ekiplerimiz şehrin farklı noktalarında görevlendirilmiştir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hava koşulları İstanbul’da ulaşımı ciddi şekilde etkilemiş durumda. Acil sağlık hizmetlerinde aksamaların önüne geçebilmek için, koşullara uygun donanıma sahip UMKE ekiplerimiz şehrin farklı noktalarında görevlendirilmiştir. Hayırlı sabahlar” mesajını paylaştı.

AFAD uyardı

Kar yağışı yurdun büyük bir bölümünde etkili olmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hayatı olumsuz etkileyen kar yağışıyla ilgili dün bir açıklama yaptı; kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artıracağının belirtilmesi üzerine İstanbul'da bazı önlemler alındı.

Özel araçların trafiğe çıkışı kısıtlandı

Sabah saatlerinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle saat 13.00’e kadar özel araçların trafiğe çıkmayacağını bildirdi. Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı: "Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle, bugün saat 13.00’e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir. Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç girişi çıkış kısıtlaması devam edecektir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz."

DMHİ'den açıklama

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DMHİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, ​​​​​​​Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı pistlerine uçak iniş kalkışı yapılmayacak olup, kapalılık durumu 25 Ocak saat 13:00'a kadar uzatılmıştır" denildi.

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce ve Bursa güzergâhından İstanbul'a gidişler tedbir amaçlı durduruldu. Otogarlardaki tüm şehirler arası otobüslerin çıkış kısıtlaması 13.00’e kadar uzatıldı. İl genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevleri tatil edildi.

İçişleri ve Ulaştırma bakanları İstanbul'da

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'a geldi.

Kamu çalışanlarına izin

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle kurumlarca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personelin 25 Ocak 2022 Salı tam gün idari izinli sayılacağını belirtti.

85 santimetre kar ölçtü

İBB Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) çalışmaları takip eden İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, yağan karı "afet yağışı" olarak niteledi. Bazı bölgelerde kar kalınlığının bir metreye yaklaştığını aktaran İmamoğlu, "Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi gibi noktalarda kırsala gittikçe 80-85 santim gibi kar yüksekliklerini ölçerek bize ulaştırdı. Güneydeki ilçelerimizde 50-60 santimetrelere iniyor. Kent merkezinde de 35-40-50 santimetrenin altında pek fazla yer ölçemiyoruz" dedi.