İstanbul'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Olay saat 04.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Ersin Sokak’ta bulunan üç katlı bir evin en üst katında meydana geldi.

İddiaya Adnan ve Hatice Soysal çifti henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma bir anda büyüyünce Adnan Soysal eşi Hatice Soysal ve 16 yaşındaki oğlunu odaya kilitleyerek tehdit etmeye başladı.

Çiftin oğlu yaşanan arbedede fırsatını bularak dışarı kaçmayı başardı. Dışarı çıkan çocuk hemen polisi aradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adnan Soysal kapıyı arkadan kilitlediği için polisler eve giremedi. Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye merdiveni ile üçüncü katın balkonuna çıkan polis, balkondan eve girdi.

Ancak içeri giren polis Adnan Soysal’ı Hatice Soysal’ı bıçakladıktan sonra kendi bileklerini de kesmiş halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hatice Soysal’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı koca olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Hatice Soysal’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.(DHA)