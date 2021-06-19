İstanbul'da deprem: AFAD, büyüklüğü 3,9; Kandilli Rasathanesi 4,2 olarak açıkladı

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana gelirken, AFAD, depremin büyüklüğünü 3,9 olarak, Kandilli Rasathanesi ise 4,2 olarak açıkladı.

İstanbul'un genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, 15.07'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı. AFAD'ın merkez üssünü Kartal olarak açıkladığı deprem, 7 km derinlikte meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depreme ilişkin yaptığı bilgilendirmede, büyüklüğü 4,2 olarak kaydetti. Depremin merkez üssünü Sultanbeyli olarak aktaran Kandilli, derinliğini de 15,1 km olarak duyurdu.

Vali Yerlikaya: Herhangi bir olumsuzluk yok

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı ilk açıklamada, "AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de #Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun" dedi.

AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı: Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Twitter’dan şunları yazdı: “İstanbul’da meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar. Rabb’im ülkemizi her türlü afetten korusun.”

İmamoğlu: D eprem gerçeği, şehrimizin önemli bir gündemi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "İstanbul’un bugün yaşadığı sarsıntının hiçbir can ve mal kaybına yol açmaması sevindirici ancak #deprem gerçeğinin şehrimizin önemli bir gündemi olduğunu hatırlatması açısından önemli. Geçmiş olsun İstanbul" açıklamasını yaptı.

Kandilli Rasathanesi Müdürü: Öncü mü değil mi şu an söyleyemeyiz Gazeteci Candaş Tolga Işık, Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'le konuşmasını aktardı. Özener, "4,2 büyüklüğünde Kartal civarındaki Marmara'da bildiğimiz fayda oldu deprem... Öncü mü değil mi şu an söyleyemeyiz. Ancak ilerleyen saatlerde daha büyük depremler olursa bu yönde bir değerlendirme yapılabilir" dedi.

"Bu tür etki genellikle çok yakın depremlerde olur"

İTÜ Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, yaptığı açıklamada, "Bir gümbürtü şeklinde ve masanın sallantısı şeklinde hissettim. Bir eşya düşmüş gibi etki yaptı. Bu tür etki genellikle çok yakın depremlerde olur. Eğer deprem uzaksa yer sarsıntısı hissedersiniz. Yakınsa da ayaklarınıza biri sanki balyozla vuruyormuş gibi bir his olur. Büyüklüğü konusunda iki tane farklı değer var, yer konusunda da farklılık var ama İstanbul’a çok yakın bir noktada olduğu belli. AFAD’ın verdiği haritada Pendik-Kartal civarları görünüyor. Fakat burada bildiğimiz kadarıyla karada bir fay söz konusu değil. Pendik-Tuzla arası bir fay var ama bunun da aktif olup olmadığı tartışmalı" ifadelerini kullandı.

NTV'ye konuşan Tüysüz, Pendik-Tuzla arasındaki faya işaret ederek, "Böyle bir fayın büyük deprem üretme potansiyeli yok. Genelde küçük deprem üretebilecek bir şey. Onun da aktif olup olmadığı konusunda yeterli bilgi söz konusu değil. Çünkü fay büyük ölçüde yerleşim yerlerinin içerisinden gidiyor. Onun için de zerinde çok detaylı yapılmış çalışmalar yok. Bu deprem Kartal-Pendik civarında ise bu fayda kuşkulanmak gerekir. Ama başka yerde de olma ihtimali var" diye konuştu.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da, Haber Global'de yaptığı açıklamada "17 Ağustos depreminden sonra kuzeye doğru giden hatlarda depremler oldu. Kartal, Tuzla gibi. Yalova-Çınarcık fayını otoyol gibi görürsek bu da kuzeye giden kollarda olan depremlerden biri. Büyük İstanbul depremi Adalar'ın güneyinden geçen fay, onunla ilgisi yok. İkincil kollarda olan depremler. Şehir içinden geçtiği için şiddetinin yüksek hissettik" dedi. Prof. Ercan: Büyük depremin ayak sesleri falan değil

Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Twitter'dan şunları yazdı:

"İstanbul Kartalda M3,9 büyüklüğünde gelip geçici bir depremcik oluştu. Deprem, büyük deprem beklediğimiz ana kırık üzerinde gelişmedi. Yerel bir gerginlik boşalması. Büyük depremin ayak sesleri falan değil. Ardından büyük deprem beklemiyorum. Öşürtmeli haberlere kulak asmayınız."