T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'taksi' anketi sonuçlandı

20 Haziran 2020 21:43

İBB'nin hazırladığı 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyeti belediyeye ait olacak 5 Bin Yeni Taksi projesini destekliyor musunuz?' anketi sonuçlandı. Buna göre ankete katılanların yüzde 93'ü projeyi desteklediğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından İBB Haber'de yapılan, 'Yeni Taksi Projesi'ne ilişkin vatandaşların fikrinin sorulduğu anket sonuçlandı.

82 bin 230 kişinin oy kullandığı ankette, "İBB'nin 5 Bin Yeni Taksi projesini destekliyor musunuz?" sorusuna "Evet" diyenlerin oranı yüzde 93, "Hayır" cevabını verenlerin oranı ise yüzde 7'de kaldı.

İBB Haberden ankete ilişkin yapılan paylaşımda, "İstanbul halkının İBB'nin taksi projesine desteği tam!" dendi

ETİKETLER

ibbtaksi anketprojemülkiyete ibbye ait olacak 5 bin taksi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24