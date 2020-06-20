İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'taksi' anketi sonuçlandı

İBB'nin hazırladığı 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyeti belediyeye ait olacak 5 Bin Yeni Taksi projesini destekliyor musunuz?' anketi sonuçlandı. Buna göre ankete katılanların yüzde 93'ü projeyi desteklediğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından İBB Haber'de yapılan, 'Yeni Taksi Projesi'ne ilişkin vatandaşların fikrinin sorulduğu anket sonuçlandı.

82 bin 230 kişinin oy kullandığı ankette, "İBB'nin 5 Bin Yeni Taksi projesini destekliyor musunuz?" sorusuna "Evet" diyenlerin oranı yüzde 93, "Hayır" cevabını verenlerin oranı ise yüzde 7'de kaldı.

İBB Haberden ankete ilişkin yapılan paylaşımda, "İstanbul halkının İBB'nin taksi projesine desteği tam!" dendi