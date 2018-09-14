 İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

1- İŞADAMI ÜNVER\'İN ÖLDÜĞÜ HELİKOPTER KAZASI: PİLOT \'ŞÜPHELİ\' SIFATIYLA İFADE VERDİ



Yüksel KOÇ / İstanbul, (DHA)

İşadamı Halil İbrahim Ünver\'in yaşamını yitirdiği helikopter kazasında pilot İsmet Özgür\'ün şüpheli sıfatı ile ifadesinin alındı. Pilot Özgür\'ün ifadesinde, bir ses duyduğunu, ardından hızla irtifa kaybettiğini, bunun üzerine helikopteri yumuşak inişle denize indirmek istediğini ancak hızlı irtifa kaybı nedeni ile bunu yapamadığını söyledi.

İşadamı Halil İbrahim Ünver\'in yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında helikopter pilotu İsmet Özgür\'ün, \"Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak\" suçundan şüpheli sıfatı ile ifadesinin alındı. Halen hastanede tedavi gören pilot Özgür\'ün ifadesinde seyir halinde iken bir ses duyduğunu, ardından hızla irtifa kaybetmeye başladığını, helikopteri yumuşak iniş ile denize indirmeye çalıştığını ancak hızlı irtifa kaybı nedeni ile bunu başaramadığı için denize çakıldıklarını söyledi.

KARA KUTU TÜRKİYE\'DE ÇÖZÜLEMEZSE YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK

Soruşturma kapsamında helikopterin enkazının Ulaştırma Bakanlığı Kaza Kırım Ekibi\'ne teslim edildiği, Kaza Kırım Ekibi\'nin helikopterde yapılan konuşmaların kaydedildiği CVR (Cocpit Voice Recorder) kayıt cihazını çözmeye çalıştığı, CVR sisteminin Türkiye\'de çözülememesi durumunda yurt dışına gönderilerek kaza anında nelerin konuşulduğunun tespit edileceği belirtildi. Kaza Kırım Ekibi\'nin, CVR cihazını tuzlu suyun içinde muhafaza ettiği kaydedildi. Kazaya ilişkin ilişkin ön inceleme raporunun bir ay içinde hazırlanacağı belirtildi.

ŞİMŞEK ÇAKIP ÇAKMADIĞININ TESPİTİ İÇİN METEOROLOJİYE YAZI YAZILDI

Kaza anında havanın yağmurlu olduğunu dikkate alan savcılık, helikoptere şimşek isabet edip etmediğinin tespiti için de Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'ne yazı yazdı. Savcılık, kazanın meydana geldiği yerin koordinatlarını bildirerek, bildirdiği koordinatlarda şimşek çakıp çakmadığının kendilerine bildirilmesini istedi.

NE OLMUŞTU?

İşadamı Halil İbrahim Ünver\'in içinde bulunduğu helikopter, 6 Eylül 2018 tarihinde Kartal\'dan kalktıktan sonra 16.50\'de Bostancı açıklarında denize düşmüştü. İşadamı Halil İbrahim Ünver ve pilot İsmet Özgür yaralanarak hastaneye kaldırılmış, işadamı Ünver aynı gün hastanede yaşamını yitirmişti. Pilot İsmet Özgür\'ün hastanede tedavisi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Helikopter kazasının arşiv görüntüleri

14.09.2018 - 17.15 Haber Kodu : 180914172

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2 - (havadan aktüel görüntüyle) ATATÜRK HAVALİMANI\'NDAN YENİ HAVALİMANINA 20 TIR YOLDA

-Büyük taşınma öncesi mini prova

Haber-Kamera: Enver ALAS - Ali AKSOYER - İSTANBUL,DHA

İstanbul Yeni Havalimanı\'nda 20-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST\'te kullanılacak yer hizmetleri ekipmanlarını taşıyan 20 TIR, Atatürk Havalimanı\'ndan hareket etti. Peşpeşe ilerleyen TIR\'ların yolculuğu havadan görüntülendi.

Atatürk Havalimanı B Kapısı\'ndan saat 15.40 sıralarında konvoy halinde 20 TIR, Yeni Havalimanı\'na gitmek üzere yola çıktı. Konvoya en önde bulunan bir polis aracı da eşlik ediyor. TEM Basın Ekspes bağlantı yolu üzerinden giden TIR\'larda pushback araçları, bagaj ekipmanları, yolcu merdivenleri, jeneratör başta olmak üzere festivalde bulunacak hava araçlarına hizmet edebilecek ekipmanlar taşınıyor.

Görüntü Dökümü

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HAVADAN GÖRÜNTÜLER

TIR\'ların yolculuğu

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-Havalimanında TIR\'ların çıkışı

-Konvoy halinde Basın eksprese bağlanışları

-TIR\'lardan görüntüler

-TIR\'ların taşıdığı ekipmanlar

-Genel ve detaylar

14.09.2018 - 17.18 Haber Kodu : 180914173

14.09.2018 - 17.03 Haber Kodu : 180914164

14.09.2018 - 17.09 Haber Kodu : 180914168

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3 - (geniş haber) 3. HAVALİMANINDA İŞÇİ EYLEMİNE JANDARMA MÜDAHALESİ

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA - İstanbul DHA

3. Havalimanı inşaatında çalışma koşullarını protesto eden işçiler, iş bırakma eylemi yaptı. Yüzlerce işçi, yönetim binası önünde toplandı. Sloganlar atan işçiler, çalışma koşullarının düzeltilmesini talep etti. Eylem yapan işçilere jandarma biber gazı ile müdahale ederek dağıttı.

JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

3. Havalimanı inşaatında çalışan sabah saatlerinde iş bırakarak yüzlerce işçi yönetim binası önünde toplandı. Bu sırada olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa bir süre sonra işçiler ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Jandarma, işçilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Müdahaleden kaçmaya çalışan bazı işçiler düşerek yaralandı bazıları da gazdan etkilendi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla revire kaldırıldı. Öğle saatlerine işçilerin kaldığı Akpınar kampına çok sayıda çevik kuvvet ve TOMA sevk edildi.

EYLEMLERİNE SON VERDİLER

Bir süre sonra işçiler, İstanbul Yeni Havalimanı işletmecisi İGA\'nın İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ile görüştü. Samsunlu\'yla görüşen işçilerin gerekli tedbirlerin alınacağının belirtilmesi üzerine eylemlerine son verdikleri öğrenildi.

Görüntü dökümü

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EK GÖRÜNTÜLER

-İşçilerin yönetim binası önünde beklemeleri

-Olay yerindeki jandarma ve polis ekiplerinin beklemeleri

-Yaralanan işçinin araçla revire gönderilmesi

- Olay yerinden aktüel görüntüler

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

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-Eylemden işçilerin paylaştığı görüntüler

-Müdahaleden görüntüler

14.09.2018 - 11.28 Haber Kodu : 180914034

14.09.2018 - 12.08 Haber Kodu : 180914044

14.09.2018 - 12.11 Haber Kodu : 180914046

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4 - (ÖZEL) HASTANE ÖNÜNDE ZORLU GEÇİŞ

Beşiktaş\'ta sokağı su bastı. Hastane girişi kapanınca vatandaşlar duvara tırmanmak zorunda kaldı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş Balmumcu\'da Yeditepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nin de bulunduğu Gazi Umur Paşa sakağı su bastı. Hastanenin girişi kapanırken vatandaşlar duvara tırmanmak zorunda kaldı. Su baskını nedeniyle bazı araçlar da mahsur kaldı. Bir mahalle sakini \"Buradaki sorun yağmur suyu ve pis su giderinin birbirine bağlı olup bu giderin küçük olması. Burası yıllardır bu şekilde. Gelen ekipler hiç bir şey yapmadan geri dönüyor\" diye konuştu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri su birikintisine bir müdahalede bulunamayıp olay yerinden ayrıldı. Su içinde arıza yapıp kalan bir otomobil de çekiciye alınarak götürüldü.

Görüntü dökümü

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-Su basan sokak

-İtfaiye ekipleri

-Hastaneden çıkarken duvara tırmanan vatandaşlar

-Kaldırımdan güçlükle yürüyen vatandaşlar

-Bir mahalle sakini ile röportaj

-Su birikintisinin içinden geçen otomobiller

-Hastaneye gelen bebekli kadının güçlükle geçmesi

-Hastaneden kucağında çocuk ile çıkanlar

-Bir otomobilin çekici ile alınması

-Genel ve detay görüntüler

14.09.2018 - 17.26 Haber Kodu : 180914177

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5 - BU KEZ DE 400 BİN LİRA KEFALETLE YENİDEN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ



Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA -

Büyükçekmece\'de 2014 yılında Ergenekon Davası\'nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti\'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç\'un (25) cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin 1\'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce 2 kez tahliyesine karar verilen ancak savcının itirazı üzerine tutuklanan davanın tek tutuklu sanığı Orhan Ünğan, bu kez 400 bin TL kefalet ve yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi. Karar, oy birliğiyle alındı. Ancak Ünğan başka dosyadan tutuklu olduğu için cezaevinden yine çıkamayacak.

DAVANIN 11. DURUŞMA YAPILDI

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen 11. duruşmada \"Adam öldürmeye azmettirme\" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Orhan Ünğan ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı, sanık Orhan Ünğan\'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

DAVANIN TEK TUTUKLU SANIĞI 3 KEZ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, yargılamanın geldiği aşama, bu aşamada toplanan ve toplanmasına çalışılan delillerin mahiyeti, evrakından ibaret delilin toplanma süresi itibari ile tutuklama nedenleri bulunsa da tutuklulukta geçen süreye göre tutuklamadan beklenen kaçma şüphesinin bertaraf edilmesine ilişkin amacın adli kontrol tedbiri uygulanması sureti ile giderilebileceğinin düşünüldüğünü ve değerlendirildiğini kararında belirtti. Sanık Orhan Ünğan\'ın 400 bin TL kefalet ve yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar veren mahkeme heyeti ayrıca sanık Ünğan\'ın hergün adresine en yakın karakola imza atmasını da kararlaştırdı. Karar oybirliğiyle alındı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Mahkeme heyeti, sanık Orhan Ünğan\'ın 9. duruşmada bir milyon kefalet ve yurtdışına çıkış yasağı konularak 23 Şubat\'ta tahliyesine karar verilmişti. Ancak, duruşma savcısı Ercan Gövler tahliye kararına itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren bir üst mahkeme olan Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Orhan Ünğan\'ın 1 Mart\'ta tutukluluk halinin devamına oybirliğiyle karar vermişti. 22 Haziran\'da görülen dava da ise Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi Orhan Ünğan\'ın 500 bin TL kefalet ve yurtdışına çıkış yasağı ve imza atma şartları koyarak tahliyesine karar vermişti. Yine savcının itirazı üzerine, Orhan Ünğan\'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Ancak Sanık Ünğan\'ın başka bir dosyadan tutuklu olduğu için cezaevinden hiç çıkamamıştı.

Görüntü Dökümü:

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- Olayla ilgili arşiv görüntüler

14.09.2018 - 17.11 Haber Kodu : 180914169

