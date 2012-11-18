Autoshow'u yarım milyon kişi ziyaret etti

Otomobil meraklılarına kapılarını açan İstanbul Autoshow 2012'yi yarım milyon kişinin ziyaret ettiği duyuruldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Hayri Erce, "Autoshow'un rüzgarı sayesinde Kasım ve Aralık'ta 200 bin araç satışı ile yılı 815-820 bin civarında bir otomotiv pazarı rakamıyla kapatacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Tüyap Tüm Fuarcılık Autoshow Başkanı İlhan Ersözlü, bu yıl 2-11 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Autoshow'u 576 bin 304 kişinin ziyaret ettiğini kaydetti. Söz konusu bu sayının 69 bin 156'sının ise kadınlardan oluştuğunu belirtti.

Erce ise ''Yılın ilk 10 ayında otomotiv satış adedi 620 bin civarındaydı. Ancak Autoshow'un da rüzgarı ile Kasım ve Aralık'ta 200 bin araç satışı ile yılı 815-820 bin civarında bir otomotiv pazarı rakamıyla kapatacağımızı öngörüyoruz'' dedi.

Erce, Cenevre Fuarını 700 bin kişi, Paris Fuarını 1,2 milyon kişi, Frankfurt Fuarını 900 bin kişinin ziyaret ettiğini hatırlatarak, İstanbul Autoshow 2012'nin diğer Avrupa'nın büyük otomobil fuarlarıyla yarışır hale geldiklerine dikkat çekti.

ODD ve TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ işbirliğiyle yapılan, 45 markanın 500'e yakın model ile katıldığı İstanbul Autoshow 2012'de 4 dünya lansmanı, 1 Avrupa lansmanı ve 31 Türkiye lansmanı gerçekleştirildi.