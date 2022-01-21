İstanbul’a İzlanda soğuğu geliyor

İstanbul'un 21 Ocak Cuma gününden itibaren İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklık akşamdan itibaren hissedilir derecede düşecek, eksi dereceler görülecek.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. Tahminlere göre sıcaklık ilerleyen günlerde de eksi derecelerde seyredecek. Cumartesi ve pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, gelecek hafta ortasına kadar devam edeceği öngörülüyor.

İstanbul'un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken bu kar yağışının geçtiğimiz haftalardaki hafif kar yağışlarının aksine hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.

İBB önlemlerini aldı: 7 bin 421 personel, 1.582 araç görev başında olacak

AKOM'dan (Afet Koordinasyon Merkezi) yapılan açıklamada ise tüm tedbirlerin alındığı, İstanbulluların soğuk hava ve muhtemel kar yağışı sebebiyle yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise İstanbul'un kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için önlemlerini alıyor. Toplam 7 bin 421 personel, bin 582 karla mücadele aracı ve iş makinası ile göreve hazır durumda. İstanbul’un 350 farklı noktasına kurulan istasyonlarda toplam 206 bin 56 ton tuz ve 64 farklı tankta toplam bin 290 ton solüsyon karla mücadele için hazır bekletiliyor.

Metrobüs hattında 33 iş makinası görevde

Köy yollarını açık tutmak için 142 kepçeli traktör görevlendirilirken, 11 vinç ve kurtarıcı da görev başında olacak. Metrobüs güzergahı boyunca da 33 iş makinası ortaya çıkabilecek olumsuzluklara müdahale için hazır bekleyecek.

AKOM’dan yapılan açıklamada, tüm tedbirlerin alındığı, İstanbulluların soğuk hava ve muhtemel kar yağışı sebebiyle yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.