İsrailli vekilden Meşal'e suikast çağrısı

İsrail’de Kadima Partisi lideri Shaul Mofaz, 45 yıl sonra Gazze’ye ayak basan Hamas'ın siyasi büro şefi Halid Meşal'in ziyaretini ''suikast için kaçırılmayacak bir fırsat'' şeklinde değerlendirdi. Mofaz ''İsrail, yılanın başını kesmek için büyük bir şans yakaladı” dedi.



İsrail Meclisi'nde en çok sandalyeye sahip muhalif Kadima Partisi lideri Shaul Mofaz, 45 yıl sonra Filistin topraklarına dönen Hamas'ın siyasi büro şefi Halid Meşal'e suikast düzenlenmesini istedi.

Ziyareti “Suikast için kaçırılmayacak fırsat” olarak nitelendiren Mofaz ''İsrail, yılanın başını kesmek için büyük bir şans yakalamıştır. Meşal'e en yakın zamanda Gazze'yi terk etmesini öneririm'' ifadelerini kullandı.

Mofaz sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail zayıflamaya devam ederse Meşal'i (Filistin Devlet Başkanı Mahmud) Abbas'ı birkaç yıl içinde Batı Şeria'da ziyaret ederken göreceksiniz. Biz buna izin vermemeliyiz, Meşal ölümü hak etmiş biridir."

Kadima Partisi lideri Mofaz, İsrail'le Filistinli gruplar arasındaki ateşkese ilişkin, ''Bu turun galibi Hamas, kaybedeni ise İsrail'dir'' demişti.

Halid Meşal, Hamas'ın 25. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Gazze'ye gelmişti.

1967 Arap-İsrail savaşı sonrasında, ailesiyle beraber 11 yaşındayken Filistin'den çıkmak zorunda kalan Meşal, 45 yıl aradan sonra tekrar Filistin'e gelişini ''yeniden doğumu'' olarak nitelemişti.