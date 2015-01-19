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İran Devrim Muhafızları komutanı İsrail'in Suriye saldırısında öldürüldü

Komutan Muhammed Ali Dedullah'la ilgili Tahran yönetiminden resmi açıklama geldi

19 Ocak 2015 16:10

Üst düzey bir İran Devrim Muhafızları komutanının, İsrail'in Suriye'de düzenlediği hava saldırısında öldüğününe ilişkin haberler sonrası İran'dan iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama geldi. Öldürülen İranlı komutanın isminin, General Muhammed Ali Allahdadi olduğu duyuruldu.

Devrim Muhafızları'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, saldırıda aralarında İsrail tarafından öldürülen 2008 yılında öldürülen Hizbullah lideri İmad Muğniye’nin oğlu Cihad Muğniye’nin de olduğu altı Hizbullah üyesinin de öldüğü belirtildi.

 

Açıklamada, Allahdadi'nin "Suriye hükümetine Selefi teröristlerle mücadelesinde danışmanlık yaptığı" iddia edildi.

 

İsrail konvoyu vurmuştu

 

İsrail ordusuna ait bir helikopter dün Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra kentinde Hizbullah’a ait üç araçlık bir konvoyu hedef almıştı.

İsrailli bir yetkili, Channel 10 televizyonuna yaptığı açıklamada, “İsrail’e saldırı hazırlığında olan teröristlerin hedef alındığını” söylemişti.


Nasrallah uyarmıştı


Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Perşembe günü Lübnanlı El Meyadin televizyonunun konuğu olmuş ve İsrail’in Suriye’deki saldırılarının ‘Direniş eksenini hedef aldığını’ ve gerektiği takdirde cevap verebileceklerini söylemişti. Nasrallah, ellerinde en az 200 km menzilli İran yapımı Fetih 110 füzelerinin olduğunu açıklamıştı. Dünkü saldırının ardından Hizbullah’ın misillemede bulunabileceği ihtimali üzerine İsrail ordusu Lübnan ve Suriye sınırında teyakkuza geçti. 2003 yılında Suriye’deki savaşa, silahlı muhaliflere karşı dâhil olduğunu açıklayan Hizbullah, Suriye’nin güney cephesinde etkin.

 

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