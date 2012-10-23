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Dünya

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail 'in bu sabah Gazze'ye düzenlediği bir başka saldırıda kuzeydeki Beyt Hanun bölgesinde 2 Filistinli hayatını kaybetmiş 1 kişi yaralanmıştı

23 Ekim 2012 01:56

 

İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesine düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli ağır yaralandı.
 
Gazze'deki Filistin Hükümeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda 1 Filistinli'nin ağır yaralandığını, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade etti.
 
İsrail 'in bu sabah Gazze'ye düzenlediği bir başka saldırıda kuzeydeki Beyt Hanun bölgesinde 2 Filistinli hayatını kaybetmiş 1 kişi yaralanmıştı. Öte yandan El-Cidar bölgesinde de 4 Filistinli yaralanmıştı.
 
Hamas'a bağlı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın kendisine ait internet sitesinde yayımladığı bildiride, İsrail saldırısı sırasında ölenlerden birinin Kassam Tugayları'na bağlı saha komutanı Abdurrahman Ebu Celale olduğu iddia edildi.
 

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