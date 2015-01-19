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Dünya
Deutsche Welle

İsrail'de IŞİD operasyonu

İsrail’de IŞİD örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 7 kişi tutuklandı. Kafirlerin kafalarını kesmeyi planlayan IŞİD mensuplarının hayvanlar üzerinde alıştırma yaptıkları iddia edildi.

19 Ocak 2015 11:11


İsrail gizli servisi Şin Bet'ten yapılan açıklamada, kasım ve aralık aylarında bir dizi hedefe operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında Nasıra'dan bir avukatın da bulunduğu Arap kökenli 7 İsrail vatandaşı yakalandı.

Hayfa'da mahkeme önüne çıkarılan zanlılar, "terör örgütüne üye oldukları" gerekçesiyle tutuklandı. Zanlıların savaşmak üzere Suriye'ye geçmeyi planladıklarını belirten Şin Bet yetkilileri, "kafirlerin kafalarını kesmek için hayvanlar üzerinde alıştırma yaptıklarını" ileri sürdü.

Alman Basın Ajansı'na (dpa) bilgi veren İsrail polis sözcüsü Micky Rosenfeld, "İsrail'de daha önce de IŞİD sempatizanı ele geçirildiğini ancak bunların tümünün örgüt bağı olmaksızın hareket ettiğini" söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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IŞİDBetNasıraArapSuriyeBasın AjansıMicky RosenfeldDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NHBK

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