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Deutsche Welle

İsrail‘de aşırı sağcılar hükümete girdi

İsrail’de ultra milliyetçi Evimiz İsrail partisi Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetine katıldı. Partinin lideri Avigdor Lieberman ülkenin yeni savunma bakanı oldu.

25 Mayıs 2016 18:51


Evimiz İsrail Partisi'nin katılımıyla birlikte İsrail'de hükümet, 120 üyeli İsrail parlamentosu Knesset‘te sandalye sayısını 61'den 66'ya çıkardı.

Geçmişte sıkı rakipler olarak bilinen Benyamin Netanyahu ve Avigdor Lieberman koalisyon sözleşmesini Knesset'te tanıttı. Arap karşıtı söylemleriyle kamuoyunda adından söz ettiren Lieberman "dengeli, akıl ve sorumluluğa yönelmiş bir siyaset" yapacağı sözünü verdi. Netanyahu da “İsrail'i ileriye taşımak için ittifak yaptık” diye konuştu.

Savunma bakanlığının 57 yaşındaki şahin siyasetçi Lieberman'a geçmesi, muhalefette ve Netanyahu'nun muhafazakar partisi Likud'un bazı kesimlerinde endişe yarattı. Liberman'ın göreve gelmesiyle birlikte Filistinlilerle yaşanan sorunların da alevleneceği öngörüsünde bulunuluyor.

Savunma bakanlığı görevinden birkaç gün önce istifa eden Likud partisinden Moşe Yalon partide ve ülkenin genelinde aşırılık yanlısı eğilimlerin hızla artabileceği uyarısında bulundu. Eski başbakan Ehud Barak da hükümeti “faşizan tohumlarla hastalık kapmış” olarak niteledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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