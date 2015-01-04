İsrail vergi transferini dondurdu

İsrail, Filistin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelik başvurusuna cezai bir önlemle tepki gösterdi.
Bir İsrail hükümet yetkilisi, İsrail'de yaşayan Filistinliler'den toplanan ve Filistin‘e transfer edilecek olan aralık ayı vergi
gelirinin dondurulduğunu doğruladı. Söz konusu meblağın 106 milyon euro civarında olduğu kaydedildi.
İsrail, Filistin‘in 2012 yılında BM'de gözlemci devlet statüsünü kazanmasının ardından da vergi gelirlerini
dondurmuştu.
Öte yandan, İsrail'in üst düzey Filistinlileri, savaş suçu işledikleri gerekçesiyle haklarında dava açmakla da tehdit ettiği
kaydedildi. Filistin lideri Mahmud Abbas ve diğer üst düzey temsilcilere ABD'de ya da diğer mahkemelerde dava
açılabileceği belirtiliyor.
Mahmud Abbas, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin sona ermesi için hazırlanan karar tasarısının BM Güvenlik
Konseyi'nde reddedilmesinin ardından, aralarında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu temel anlaşması Roma
Sözleşmesi'nin de bulunduğu uluslararası anlaşmalara katılma belgesini imzalamıştı.