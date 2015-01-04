İsrail vergi transferini dondurdu

İsrail, Filistin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelik başvurusuna cezai bir önlemle tepki gösterdi.

Bir İsrail hükümet yetkilisi, İsrail'de yaşayan Filistinliler'den toplanan ve Filistin‘e transfer edilecek olan aralık ayı vergi

gelirinin dondurulduğunu doğruladı. Söz konusu meblağın 106 milyon euro civarında olduğu kaydedildi.

İsrail, Filistin‘in 2012 yılında BM'de gözlemci devlet statüsünü kazanmasının ardından da vergi gelirlerini

dondurmuştu.

Öte yandan, İsrail'in üst düzey Filistinlileri, savaş suçu işledikleri gerekçesiyle haklarında dava açmakla da tehdit ettiği

kaydedildi. Filistin lideri Mahmud Abbas ve diğer üst düzey temsilcilere ABD'de ya da diğer mahkemelerde dava

açılabileceği belirtiliyor.

Mahmud Abbas, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin sona ermesi için hazırlanan karar tasarısının BM Güvenlik

Konseyi'nde reddedilmesinin ardından, aralarında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu temel anlaşması Roma

Sözleşmesi'nin de bulunduğu uluslararası anlaşmalara katılma belgesini imzalamıştı.

