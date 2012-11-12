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Dünya

İsrail Suriye'yi yine vurdu

Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne top mermesi düşmesi üzerine, İsrail iki gün içinde ikinci defa Suriye'yi vurdu

12 Kasım 2012 17:22

İsrail, 39 yıl aradan sonra Suriye'yi ikinci defa vurdu. Suriye'den Golan Tepeleri'ne top mermesi düşmesi üzerine İsrail uyarı ateşiyle karşılık verdi.
 
Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne top mermesi düşmesi üzerine, İsrail iki gün içinde ikinci defa Suriye'yi vurdu.

39 yıl aradan sonra Suriye topraklarına dün ilk defa ateş açan İsrail ordusu, bugün de misilleme yaptı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'den Golan Tepeleri'ne top mermesi düşmesi sonrasında karşılık verildiği belirtildi.


İsrail'den uyarı ateşi


İsrail dün Suriye ordusu ile muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu arasında yaşanan çatışmalarda bir havan topu mermisinin Golan Tepeleri’ne düşmesi sonrasında uyarı ateşi yapmıştı.

Havan topu mermisi dün İsrail Savunma Güçleri'ne (IDF) ait bir karakola isabet etmişti.


Netanyahu: Yakından takip ediyoruz


İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, dünkü olay sonrası Bakanlar Kurulu’nda yaptığı açıklamada, Suriye ile sınırda cereyan eden olayları yakından takip ettiklerini ve herhangi bir gelişme için hazır olduklarını söylemişti.


Golan tepeleri İsrail kontrolünde


İsrail, Golan Tepeleri’ni, 1967 yılında Suriye’den almış ve 1981'de de ilhak etmişti. Uluslararası toplum bu kararı tanımadı.

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