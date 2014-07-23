'İsrail savaş suçu işlemiş olabilir'



Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Cenevre'deki acil oturumunda konuşan Navi Pillay, Gazze'de çocukların öldürülmesi ve Filistinlilerin evlerinin yıkılmasının, devletler hukukunun ihlal edilmiş olabileceği ve bu şekilde savaş suçu işlenmiş olabileceği ihtimalini kuvvetlendirdiğini söyledi. Pillay, aynı zamanda Hamas'ın İsrail topraklarına roket fırlatmasını da kınadı.

Konseyin İsrailli üyesi Eviatar Manor ise Pillay'ın suçlamalarını geri çevirdi. İsrail'in meşru müdafaa hakkının devletler hukukunun bir parçası olduğunu belirten Manor, esas savaş suçu işleyenin Hamas olduğunu savundu. Manor, İsrail'in hedefinin Hamas'ın altyapısını çökertmek olduğunu, Gazze Şeridi'nde yaşayan insanların İsrail'in düşmanı olmadığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik son operasyonunda bugüne kadar 121 çocuk hayatını kaybetti, 900'den fazla çocuk yaralandı.