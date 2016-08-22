İsrail ordusundan Gazze Şeridi'nde operasyon

İsrail uçakları ve tankları topraklarına roket atıldığı gerekçesiyle Gazze Şeridi'ndeki Beyt Hanun kasabasındaki bazı hedefleri bombaladı.

Filistin kaynakları olayda dört kişinin yaralandığını belirtti.

Filistin tarafından daha önce İsrail'in Siderot kasabasına atılan roket hasara ya da can kaybına yol açmadı.

İsrail'in dünkü ilk bombardımanında bir su deposu vuruldu. İsrail ordusu, daha sonraki saldırılarda ise Hamas ve diğer gruplara ait hedeflerin vurulduğunü söyledi.

AFP tanıkların, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nın Beyt Lahia'daki bir üssünün de vurulduğunu aktardıklarını bildiriyor.

Hamas ise bir açıklama yayımlayarak İsrail'i gerilimi tırmandırmakla eleştirdi.

Hamas sözcüsü Sami Ebu-Zuhri yaptığı açıklamada, "İsrail, işgal çabaları kapsamında Filistin halkına karşı gerilimi tırmandırdıyor" dedi.

Barış görüşmelerinin kesilmesinin üzerinden iki yıl geçer ve herhangi bir diplomatik çözüm umudu görülmezken, bugün yayımlanan bir kamuoyu yoklaması gerek Filistinliler gerekse İsraillilerin yüzde 50'den fazlasının hala bir barış anlaşması istediğini ortaya koydu.

Anketi Filistinli kamuoyu araştırmacısı Halil Şikaki ile birlikte yapan İsralli siyaset bilimci Tamar Hermann, koşullar gözönüne alındığında, anketin sonuçlarını, "çok cesaret verici değil ama cesaret kırıcı da değil" diye değerlendirdi.

Hermann, "Doğru bir liderlik ile umutlu olmak için hala zemin bulunduğuna işaret ediyor. Şu anda iki tarafta da bunu fırsata çevirerek müzakerelere girecek isteğe ya da güce sahip bir lider görünmüyor. Ama imkansız da değil" diye konuştu.

Araştırmaya katılan Filistinlilerin yüzde 51'i ve İsraillilerin yüzde 59'u hala iki devletli bir çözümü destekliyor.

İsrail tarafında Yahudilerin yüzde 53'ü bağımsız bir Filistin devleti kurulması fikrini destekliyor. İsrail'in Filistinli azınlık toplumu içinde bu oran yüzde 87'lere çıkıyor.

Bir başka sonuç ise tek devletli çözüm fikrine Filistinlilerin daha çok destek vermiş olması.

Tüm vatandaşların eşit haklara sahip olduğu tek bir ortak devletle çözüm fikrini Filistinlilerin yüzde 34'ü, İsraillilerin yüzde 20'si destekliyor.

Yirmi yıldır bütün barış girişimlerinin başarısız olması ve son bir yıldır devam eden düşük yoğunluklu şiddet güvensizliği büyütmüş görünüyor.

Araştırma Filistinlilerin yüzde 89'unun İsrailli Yahudileri güvenilmez bulduklarını, İsrailli Yahudilerin yüzde 68'inin de Filistinliler için böyle düşündüğünü ortaya koydu.

Ankete göre İsraillilerin yüzde 65'i Filistinlilerden korkuyor. Filistinlilerin ise yüzde 45'i İsraillilerden korkuyor.

Siyaset bilimci Hermann, korkunun İsrail tarafında daha fazla çıkmasına şaşırdığını söylüyor. Hermann, birçok İsraillinin Filistinlilerle hiç teması olmamasının, "diğer tarafı canavarlaştırmayı" kolaylaştırıyor olabileceğini söylüyor.

İsrailli uzman bunda ayrıca son bıçaklı saldırı dalgasının yarattığı ortamın ve İsrailli liderlerin kullandığı aşırı düşmanca dilin ve medyanın dilinin de etkileri olabileceğine işaret ediyor.

İsrail Demokrasi Enstitüsü ve Filistin Politik Araştırmalar Merkezi tarafından ortaklaşa yapılan anket için, Haziran ayı içinde 1.270 Filistinli ve 1.184 İsrailli ile görüşülmüş ve sonuçlara yüzde 3'lük bir yanılma payı konuluyor.