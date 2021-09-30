İsrail'de otobüs devrildi: en az 5 ölü, 47 yaralı

İsrail'in Celile bölgesinde otomobille çarpışan bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada en az 5 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi ise yaralandı.

İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde yer alan Harfish kasabası yakınlarında yer alan 89. Otoyol'da seyir halindeki bir yolcu otobüsü, bir otomobille çarpışmasının ardından yola devrildi. İlk belirlemelere göre kazada, 3'ü çocuk en az 5 kişi hayatını kaybederken, 47 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sağlık Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri helikopterlerinin Harfish yakınlarındaki 89. Otoyol'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve mahsur kalanların kurtarılması, tahliyesi ve tedavisine destek olduğu belirtildi. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.