İsrail'de araştırmacılar, yeni bir antik insan türü keşfetti

İsrail'de araştırmacılar, 100 bin yıldan uzun süre önce türümüzle birlikte yaşayan, daha önce bilinmeyen bir antik insan türü tespit etti.

BBC'ye göre, Ramla kenti yakınlarında çıkarılan 140 bin ila 120 bin yıl önce yaşamış bir insana ait kısmi bir kafatası ve çeneden oluşan buluntuların, çok eski bir insan grubunun son temsillerinden olduğuna inanılıyor.

Bilim insanlarının "Nesher Ramla Homo" adını verdiği insan türü, tarih öncesi insanların uğrak yeri olan bir bölgede bulundu.

Keşfin Neandertallerin evrim hikayesini yeniden şekillendirdiğini belirten, Tel Aviv Üniversitesi'nden Dr Hila May, "Her şey İsrail'de başladı. Kaynak nüfusun yerel bir grup olduğunu düşünüyoruz. Buzullar arası dönemlerde, Nesher Ramla halkı Ortadoğu'dan Avrupa'ya göç etti" dedi.

Yeni buluntularla Avrupa'daki antik "Neandertal öncesi" gruplar arasındaki benzerlikleri fark eden ekip, Nesher Ramla Homo grubunun ilk üyelerinin yaklaşık 400 bin yıl önce Yakın Doğu'da bulunduğunu düşünüyor.

Bu insanların Neandertallerin ataları olduğunu öne süren Dr May "Avrupalı Neandertal aslında Levant'ta başladı ve diğer insan gruplarıyla çiftleşerek Avrupa'ya göç etti" ifadesini kullandı.

İddialar tartışmalı olsa da araştırmacılar düşüncelerini, İsrail fosilleri ile Avrupa ve Asya'da bulunan fosiller arasındaki benzerliklere dayandırıyor.

Yakın zamanda Çin'deki insan kalıntılarını değerlendiren, Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nden Prof Chris Stringer, "Nesher Ramla, o sırada bölgede farklı türlerin yan yana yaşadığını ve Batı Asya'da aynı hikayeye sahip olduğumuzu doğrulamak açısından önemlidir. Ancak, şu anda eski İsrail fosillerini Neandertallerle ilişkilendirmenin çok sonraki bir adım düşünüyorum. Ayrıca Nesher Ramla ile Çin'deki fosiller arasında özel bir bağlantı olduğuna yönelik düşüncelere şaşırıyorum" dedi.