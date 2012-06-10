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Dünya

İsrail: Batı, Suriye'ye müdahale etsin

İsrail Başbakan Yardımcısı devam eden olayları "soykırım" olarak tanımlarken, Rusya'yı Esed yönetimini desteklediği için eleştirdi

10 Haziran 2012 17:39

İsrail yönetiminden arka arkaya yapılan açıklamalarda, Suriye'de Beşar Esed rejiminin devrilmesi için ABD liderliğinde bir uluslararası müdahale istenildi.

İsrail Başbakan Yardımcısı Şaul Mofaz Suriye'de devam eden olayları "soykırım" olarak tanımlarken, Rusya'yı Esed yönetimini desteklediği için eleştirdi.

Ordu Radyosu'na konuşan Mofaz, dünya güçlerinin Suriye yönetimine gerekli cevabı vermediğini ileri sürerek, "Libya'daki gibi müdahale olmalı" dedi.

Esad'ın mutlaka gitmesi gerektiğini savunan Mofaz, "Ancak biz bu olaya anlaşılabilir nedenlerle karışamayız. Fakat batılı ülkeler ABD liderliğinde Suriye'ye müdahale etmeli" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da haftalık kabine toplantısının başında yaptığı konuşmada "Dünya şer eksenini tanımalı: Suriye, İran, Hizbullah" demişti. Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez ve Mofaz gibi Suriye'ye yönelik uluslararası müdahale talebini dile getirmişti.

Netanyahu, İsrail karşıtı müttefikleri Suriye'deki Beşşar Esed yönetimine destek olmakla suçlayarak, Suriye'deki katliamı Suriye hükümetinin tek başına yapmadığını, bunda İran ve Hizbullah'ın yardımı olduğunu iddia etmişti.

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