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Yaşam
Deutsche Welle

İspanya'da loto sevinci

İspanya‘da Noel lotosu heyecanı yaşanıyor. Toplam 2 milyar 300 milyon euronun dağıtıldığı loto çekilişi Madrid’de yapıldı. Büyük ikramiyeyi İspanyol Sosyalist İşçi Partisi çalışanları kazandı.

22 Aralık 2016 20:40

İspanya'nın dünyaca ünlü Noel lotosunda "El Gordo” (şişman) adlı 4 milyon euroluk büyük ikramiye 66 513 numaralı kupona çıktı. İspanyol loto kuruluşu SELAE'den yapılan açıklamada, bu numarayı taşıyan kuponların Madrid'in güneyinde işçilerin yoğun olarak oturduğu Arganzuela mahellesindeki bir bayiiden satıldığı belirtildi.

Büyük ikramiyeyi İspanyol Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Madrid Teşkilatı çalışanları kazandı. Partinin twitter hesabından yapılan açıklamada, "zor bir yılın harika bir şekilde sona erdiği” belirtildi.

İspanyolların büyük çoğunluğu tam bir kupon almak yerine 20 euro tutarında onda birlik kupon alıyor. Bu nedenle de, büyük ödül bir çok kişi arasında paylaştırılıyor. İş arkadaşları veya aile üyelerinin toplanarak birlikte loto oynaması da İspanya'daki gelenekler arasında bulunuyor.

Madrid Operası Real Teatro'da yapılan loto çekilişi yaklaşık dört saat sürdü. Naklen televizyondan yayınlanan çekilişi milyonlarca kişi izledi. İspanyolların yüzde 75 ile 80'inin çekilişe katıldığı tahmin ediliyor. Çekilişe katılanlar her yıl ortalam 50 ile 60 euroluk kupon alıyor.

İspanya'da ilk kez 204 yıl önce düzenlenen "Lotería de Navidad” dünyadaki en eski ve en yüksek ikramiyeye sahip loto çekilişi olarak biliniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/rtd, JD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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