İspanya'da halk sandık başında



Anketlerde Başbakan Mariano Rajoy'un liderliğindeki muhafazakar Halk Partisi'nin (PP) seçimleri yeniden birinci parti olarak tamamlayacağı, ancak tek başına iktidara gelebilmek için gereken milletvekili sayısına ulaşamayacağı sonucu çıkmıştı. Kamuoyu yoklamaları koalisyona işaret ederken, siyasi gözlemciler PP'nin alacağı oy oranının yüzde 30'un altında kalacağını tahmin ediyor.

İspanya'da PP ve ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) yanı sıra ilk kez seçime katılan Liberal Parti Ciudadanos ile radikal solcu Podemos'un da meclise gireceği sanılıyor. Tahminlerin doğruluk kazanması halinde İspanya'da yaklaşık 40 yıldır süren iki partili sistem sona erecek.

Seçim sonuçlarının saat 20.00'den itibaren açıklanması bekleniyor.