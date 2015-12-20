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Dünya
Deutsche Welle

İspanya'da halk sandık başında

İspanya'da bugün genel seçimler yapılıyor. Saat 09.00'dan itibaren yaklaşık 36,5 milyon seçmen 11 saat boyunca oy kullanacak. Seçimler hem İspanya'da hem de uluslararası kamuoyunda ilgiyle izleniyor.

20 Aralık 2015 14:00


Anketlerde Başbakan Mariano Rajoy'un liderliğindeki muhafazakar Halk Partisi'nin (PP) seçimleri yeniden birinci parti olarak tamamlayacağı, ancak tek başına iktidara gelebilmek için gereken milletvekili sayısına ulaşamayacağı sonucu çıkmıştı. Kamuoyu yoklamaları koalisyona işaret ederken, siyasi gözlemciler PP'nin alacağı oy oranının yüzde 30'un altında kalacağını tahmin ediyor.

İspanya'da PP ve ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) yanı sıra ilk kez seçime katılan Liberal Parti Ciudadanos ile radikal solcu Podemos'un da meclise gireceği sanılıyor. Tahminlerin doğruluk kazanması halinde İspanya'da yaklaşık 40 yıldır süren iki partili sistem sona erecek.

Seçim sonuçlarının saat 20.00'den itibaren açıklanması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Anketlerde Başbakan Mariano RajoyHalk PartisiSosyalistPartisiLiberal Parti CiudadanosPodemosWelle Türkçe DPA/TY/EC

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