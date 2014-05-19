İspanya'da gol oldu, tribün çöktü!

İspanya La Liga oynanan Osasuna-Betis maçında, tribün duvarının çökmesi sonucu 39 kişi hafif yaralandı.

Ligde kalma savaşı veren ve maçı kazanmak zorunda olan Ossasuna baskılı oyunu neticesinde aradığı golü 12. dakikada Oriol Riera ile buldu. Atılan bu gol sonrası maçın oynandığı El Sadar Stadyum'unda kale arkası tirübününün ön bölümü aşırı yüklenme nedeniyle çöktü.

Osasuna-Betis maçının oynandığı El Sadar Stadı'nda, maçın 12. dakikasında Osasuna'dan Oriol Riera'nın attığı gol sonrası taraftarların sevinciyle kale arkasındaki tribünün sahaya yakın olan duvarı çöktü. Bir grup taraftar sahaya doğru düşerken, yardımlarına sağlık görevlileri dışında, iki takımın futbolcuları ve taraftarlar da koştu. Kızıl Haç, El Sadar Stadı'ndaki kazadan dolayı 39 kişiye müdahale edildiğini, 10 kişinin hastaneye sevk edildiğini ancak hiçbirinin durumunun ciddi olmadığını açıkladı. Kazadan dolayı 15 dakika ara verilen maça daha sonra devam edildi. Osasuna, Betis karşısında 2-1 kazansa da bu sonuç La Liga'da kalmasına yetmedi.

Bu arada La Liga'nın son haftasındaki maçlar sonrasında Osasuna, Valladolid ve Real Betis 2. Lig'e düştü. Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid ve Athletic Bilbao, gelecek sezon şampiyonlar ligi'nde mücadele etme hakkı kazanırken, Sevilla ve Villarreal ise UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.

Eski Bursaspor ve Eskişehirsporlu Alfred N'Diaye, yaralanan bir çocuğu taşıdı.