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Spor

İspanya'dan Almanya'ya tam 6 gol

18 Kasım 2020 08:26

İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 4.Grup son maçında Almanya'yı 6-0 yendi. Almanya tarihinin en farklı yenilgisini aldı. İspanya grubu lider olarak tamamladı. İspanya adına golleri Ferran Torres (3), Alvaro Morata, Rodri ve Oyarzabal kaydetti

20 yaşındaki Ferran Torres'ten hat-trick

Almanya karşısında hat-trick yapan Manchester City'nin 20 yaşındaki oyuncusu Ferran Torres böylece 2001 yılında Michael Owen'ın ardından panzerlere karşı hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Ferran Torres aynı zamanda Almanya'ya karşı İspanya adına hat-trick yapan ilk isim oldu.

Almanya kaleye gidemedi

Almanya, İspanya karşısında 6-0 kaybederken tarihinin en kötü performanslarından birine imza attı. Maç boyunca sadece iki şut çekebilen ve Gnabry'nin direkten dönen atağı dışında tehlike üretemeyen Löw'ün ekibi maç boyunca adeta topu bile göremedi.

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