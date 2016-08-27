

Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, Almanya'da 2016'nın ilk yarısında İslamcılara yönelik 800 soruşturma başlatıldı.

Haberin kaynağı olarak Alman hükümetinin Sol Parti Meclis Grubu'nun bir soru önergesine verdiği yanıt gösterildi.

64 soruşturmanın devlet güvenliğine yönelik zorlu suçları takip eden Federal Savcılık tarafından açıldığı kaydedildi.

Habere göre, zanlıların çoğunun yurt dışında IŞİD gibi terör örgütlerine katıldığından şüpheleniliyor. Ancak 2016'nın ilk yarısında sadece 7 vakada dava açıldığı ve suçlanan kişilerle ilgili beş mahkumiyet kararı alındığı belirtildi.

İnternette terör örgütü propagandası

Der Spiegel, haberinde, polisin ocaktan haziran ayına kadar patlayıcı ya da bomba üretmek de dahil İslamcılarla ilgili154 suç kaydını kayıtlara geçirdiğini yazdı.

Öte yandan, Cihatçı içeriklere sahip 1000'den fazla internet yayının da incelendiği, bunların çoğunun terör örgütü IŞİD ya da El Kaide propagandası yaptığı belirtildi.

Ancak haberde Alman hükümetinin, “bu yıl kaç tane İslamcı gösteri ya da toplantının yapıldığı” sorusuna yanıt veremediği, zira polisin sadece bu konuda ayrı bir rapor tutmadığı belirtildi.

Sol Parti Milletvekili Martina Renner ise bunu eleştirerek, “İslamcılık bir yanda Federal hükümetin güvenlik ve iç politikasının merkezi kavramı haline gelirken öte yandan geçerli verilerin eksik olması şaşırtıcı” dedi.