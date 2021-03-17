'Çıplak arama' ilk kez bir iddianameye 'işkence' olarak girdi

Gezi eylemleri sırasında gözaltına alınan Taksim Dayanışması'ndan mimar Mücella Yapıcı'ya uygulanan çıplak arama için sekiz yıl sonra iddianame hazırlandı. İşkence ve çıplak arama ifadeleri şimdi ilk kez aynı iddianamede yer aldı.

8 Temmuz 2013'te Gezi eylemleri sırasında aralarında Mücella Yapıcı'nın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. O gözaltına alınanlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gün tutuldu. Emniyette üst aramasından geçenler nezarethaneye götürüldü.

Mücella Yapıcı'nın gözaltı sırasındaki çıplak aramaya yönelik şikayeti hakkında savcılık sekiz yıl sonra iddianame hazırladı. İddianame kabul edilirse, aramayı gerçekleştiren iki polis ve nezarethane amiri yargılanacak.

Halk TV'den Gül Gündüz'e konuşan Feminist avukat Meriç Eyüboğlu iddianameye dair şunları söyledi:

"İddianamede haksız arama değil bu kez TCK'nın 94. maddesinde düzenlenen işkence suçundan söz ediliyor. Bu iddianame bu yüzden de kıymetli. Yani işkence diye adını koyuyor çıplak aramanın ve diğer hak ihlallerinin. İlk kez bir iddianame bunun adını böyle koyuyor.

Çıplak aramaya maruz kaldıkları yer o nezarethanenin içi. Sadece çırılçıplak olma meselesi de değil, aynı zamanda eğil, kalk, ıkın, öksür, dizlerinin üzerine çök vs. gibi komutlarla aslında aşağılayıcı, küçük düşürücü insanlık onurunu rencide edici davranışlarda bulunuldu."

Gözaltı sırasında tuvalete bile gitmelerinin yarım günü aldığını söyleyen Eyüboğlu tuvaletlerde aynı zamanda kameraların da olduğunun tespit edildiğini söyledi:

"Şikayetlerimiz sonrasında bir müfettiş raporu oluşturuldu. O raporda onların kendilerini temizlemeye çalışırkenki kimi fotoğrafları da dosyaya yansıdı."