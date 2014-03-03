İşitme kaybına yol açar mı?



Geceleri rahat uykuya dalınması için üretilen "White Noise" (Beyaz Gürültü) cihazlarının yüksek sesle dinlenmesinin, bebeklerde işitme kaybına yol açabileceği saptandı. Yapılan araştırmada, White Noise cihazlarının çocuklarda herhangi bir işitme kaybına yol açıp açmadığı konusunda ise kesin bir bilgiye ulaşılmadığı belirtildi. Yetişkinlerden daha farklı bir kulak yapısına sahip olan çocukların kulak kanallarının ufaklığının, yüksek desibelli seslerle deformasyona daha açık olduğu ifade ediliyor.

Toronto'da bulunan çocuk hastanesi Sick Hospital'ın raporunda söz konusu cihazların ses seviyelerinin insan sağlığı için büyük önem taşıdığına değiniliyor. Raporun yazarı Dr. Blake Papsin, “Herkes aspirinin güvenli olduğunu bilir, ama buna rağmen kimse 40 tane aspirin yutmaz” diyerek White Noise cihazlarının yaydığı rahatlatıcı müzik ve efektlerinin ses dozunun belirleyici olduğunun altını çiziyor.

White Noise cihazları, mekanik sesler, kalp atışı efektlerinin yanı sıra, kumsal, orman efektleri v.b. sesleri müzikle harmanlayarak kişinin uykuya daha rahat dalmasını sağlamak amacıyla üretilmiş ve son yıllarda iyice yaygınlaşmıştı. Diğer yandan araştırmayı hazırlayan ekip, Kanada İş Güvenliği Sağlığı Merkezi ile ABD İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü merkezlerine bildirdiği öneri raporunda, çalışan yetişkinlerin günde sekiz saat boyunca 85 desibelin üzerinde gürültüye maruz kalmalarının tehlikeli olacağını da belirtti. Raporun çocuklar için öngördüğü gürültü seviyesi üst sınırı ise 50 desibel.