İşitme engelli İbrahim'in azmi

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde yaşayan işitme engelli İbrahim Atamer, annesi evi terk edince bedensel engelli babasına bakmak için sanayide çalışırken çok sevdiği taekwondo sporundan da vazgeçmedi. Atamer, milli takıma girdi ve şampiyonluklar kazandıktan sonra kendisi gibi milli sporcular yetiştirmeye başladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu\'nda Öğretim Görevlisi Özge Göbel\'in farkındalık projesi \'Bedeninin farkında ol\', engelli milli sporcular ile üniversiteli gençleri bir araya getirdi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi\'ndeki etkinliğe paralimpik tenisçi Büşra Ün, bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, görme engelli milli yüzücü Selami Pazar, işitme engelli milli taekwondo sporcusu İbrahim Atamer, engelli basketbol sporcusu Ahmet Efetürk, engelli basketbol sporcusu Ramazan Kılıç, engelli yüzücü Zümra Aynurlu ile üniversitenin öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

\'HER ZORLUĞUN ALTINDAN KALKTIM\'

Etkinliğe katılan taekwondo sporcusu 29 yaşındaki İbrahim Atamer, hayat hikayesiyle gençlere örnek oldu. 9 yaşında geçirdiği havale nedeniyle işitme duyusunu kaybeden İbrahim, hem engelli babasına baktı hem de taekwondo da milli sporcu olmayı başardı. Nişanlısı Aybike Dalar ile birlikte etkinliğe katılan İbrahim Atamer, \"9 yaşında havale geçirdim. O zamanlar para olmadan acil servisler bakmıyordu. Paramız olmadığı için hastaneye gidemedik. 7 ay komada, 3 ay da hastanede yattım. Taburcu olduğumda felç olmuştum. Gözlerim çift görüyordu. Ancak zaman içinde kendimi toparladım. Arkadaşlarım çocukken duymadığım için beni aralarına almıyorlardı. Duymuyorum diye benimle dalga geçiyorlardı ama ben onlara hiç kızamıyordum. Hiç duymuyordum, bu yüzden de konuşmayı yavaş yavaş kaybediyordum. Hayat benim için zordu ancak her zorluğun altından kalktım. Zamanla sesim de düzeldi. 2004 yılında taekwondoya başladım. 2011 yılında milli takım seçmelerini kazandım. 2012 yılında dünya şampiyonasına katıldım ve 3\'üncü oldum. 2013 yılında milli takım yaz olimpiyatları seçmelerini kazandım ve 2 gümüş madalya aldım\" diye konuştu.

ANNESİ EVE TERK EDİNCE ENGELLİ BABASINA BAKTI

İbrahim\'in zorlu hayatı babasının da buarger hastalığına yakalanmasıyla birlikte daha da zorlaştı. O günleri anlatan Atamer, \"Taekwondoya 1 yıl ara vermek zorunda kaldım. Çünkü babamın ayağı buerger hastalığından dolayı ayağı kesildi. Bu dönemde sanayide çalıştım, boya, kaynak yaptım. Hem spor yapıyordum hem de eve bakıyordum. 2015 yılında Avrupa Şampiyonası seçmelerinde 3\'üncü oldum ama gidemedim. Çünkü babamın öbür bacağı da kesildi ve annem bizi terk etti\" dedi.

GENÇLERE SPORU SEVDİRMEYE ÇALIŞIYOR

Taekwondo sporundan vazgeçmeyen işitme engelli İbrahim Atamer, İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası\'nda Samsun\'da Dünya 2\'ncisi, 2017 yılında İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları\'nda da 2 kategoride bir bronz ve bir gümüş madalya kazandı. Atamer, \"Engelli insanlarla dalga geçmeyin, sizi duymuyorlar ama hissedebiliyorlar. Sizi sizden daha iyi anlayabiliyorlar. Her insanın kaderi kendi ellerindedir. Çaba gösterirseniz başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Şuanda Akhisar Belediyespor\'a bağlı Sportif Hizmetlerde antrenör olarak çalışıyorum. Gençlere sporu sevdirmeye çalışıyorum\" diye konuştu.

\'BENİ İSTEMEYEN HERKESE KENDİMİ ALKIŞLATTIM\'

Etkinliğe katılan engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi ise, başarı hikayesini öğrencilerle paylaştı. TAR sendromu nedeniyle bacakları ve kolları olmayan Sefa, doğumundan itibaren 5 yıl hastanede yattı. 5 yılın ardından hastaneden taburcu olduğunu anlatan engelli yüzücü Sefa Yurtkölesi, \"Lise yıllarımda okula alınmak istemedim. Okuldan gitmem için ellerinden geleni yaptılar. Lise 2\'nci sınıfta yüzme sporuyla tanıştım. Birçok dereceler kazandım, Türk milli takımına girdim. 2014 yılında düzenlenen Kıtalararası Yüzme Şampiyonası\'nda 3\'üncü oldum ve bronz madalya aldım. Bu madalyayı kazandıktan sonra okuluma döndüm ve beni istemeyenlerin hepsine kendimi alkışlattım. Bu hayatımın en gurur verici olayıydı\" diye konuştu. Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyleyen Sefa, Türkiye\'ye olimpiyat madalyası kazandırmayı istediğini ifade etti.

ÇALIŞAMAZ RAPORUNU DEĞİŞTİRTTİ

Bir işte çalışmak için engelli raporunu değiştirtmek istediğini anlatan Sefa Yurtkölesi, \"Engelli raporumda \'Çalışamaz\' ibaresi olduğu için ben işe alınmayacaktım. Raporu düzelttirmeye gittim ve doktorlardan \'Çalışabilir\' raporu istedim. Doktorlar beni alkışladı ve çalışmak istememden dolayı teşekkür ettiler. Evde oturmak istemedim. Benim gücüm yettiğince çalışmak istiyordum. Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nde çalışıyorum. Hem aileme katkı sağlıyorum hem de kendimi geliştiriyorum\" dedi. Etkinliğin sonunda öğrenciler, engelli sporculara çiçek verdi.

