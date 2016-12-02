"İşim tecavüzcüleri tedavi etmek"

Psikolog Erin Sweeny hayatının 20 yılından fazlasını cinsel saldırı suçu işlemiş kişileri tedavi ederek geçirdi. Davranışı kişiden ayırmanın önemli olduğunu söylüyor ve onları bu suçu işlemeye neyin ittiğini anlamaya çalışıyor. İşim, insan davranışı konusunda gözlerimi açtı. Pek çok yönden cinsel suçlar işleyenler birbirinden farklı, ancak ortak noktaları mutsuz bir çocukluk geçirmiş olmaları - çoğunlukla aileleri tarafından tacize uğramış, ihmâl edilmiş ve umursanmamışlar.

İlk bağları anneleri aracılığıyla kurdukları için dünyayı, özellikle kadınları, nasıl deneyimlemeye ve görmeye başladıklarını, anneleriyle ilişkileri etkiliyor.

Suçluların çoğu, cinsellik ve kadınlar ile ilişkileri göz önüne alındığında kendilerinde belli haklar görüyorlar. Çoğu ilişkide yakınlık kurmakta zorluk çekiyor, aslında istiyorlar ama zorluk çekiyorlar. Pek çoğu duygularıyla başetmekte güçlük çekiyor- ulaşabildikleri duygu genellikle öfke oluyor. Çoğu da intikam duygusuyla hareket ediyor.

Ama eğitim, meslek, dini inanç ve maddi durum göz önüne alındığında toplumun tüm kesimlerinden gelebiliyorlar.

Tipik bir terapi sürecinde öncelikle danışanın geçmişini, risk faktörlerini araştırıp, terapötik bir ilişki kurarım. Bazı danışanlarla bu zor olsa da, onlara sıcak, samimi ve empati kuran bir şekilde yaklaşmalıyım.

İşledikleri suçu ve onları suça iten yoldaki düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını detaylı bir şekilde inceliyor olmalıyım. Rıza, cinsel eğitim ve yakınlık kurmadaki zorluklar konularında çalışmalıyım.

Medyanın cinselliği ve kadınları nasıl resmettiği içinde çok soru barındırıyor - özellikle, pek çok duygunun hücum ettiği ergenlik çağındaki genç erkeklerin özgürce ulaşabildiği bazı müzik videolarında kadınlar objeleştiriliyor.

Eğer çalkantılı bir geçmişi olan genç bir erkek şiddete dair düşünceleri cinsel arzu görüntüleriyle birleştirmeye başlarsa, bu pekiştirme zincirini başlatıyor.

Tedavi ettiğim bir erkek, bir kadına partneri önünde tecavüz etmişti ve her ikisini feci şekilde dövmüştü. O, görünüşte yakışıklı ve iletişime açık biriydi, ancak aslında aşırı derecede kaybolmuş; reddedildiğinde, strese girdiğinde ya da kendisine neler yapıldığını düşündüğünde intikam düşüncüleri ve haksızlığa uğramışlık hissiyle harekete geçen biriydi. Ayrıca şiddet içerikli fantazilerle uyarılıyordu. Alkol aldığında bu düşünceleri daha da açığa çıkıyordu.

Bu kişilerin, etrafında olmanın zor olduğu karakterler olduklarını belirtmeye gerek yok. Başkalarına neler yaptıklarına inanmakta güçlük çekebiliyorsunuz.

Ama onları bir birey olarak davranışlarından ayırmayı öğrendim ve daima iyi taraflarını bulmaya ve onlara odaklanmaya çalışıyorum. Bu bazen çok zor oluyor. Bazen damarına basıyorlar ve itiraf etmeliyim ki kimi zaman onlara yapmak isteyebileceğim çeşitli fenalıklar düşünüyorum.

Bununla her gün karşılaştığınızda cinsellik farklı anlamlar kazanıyor, ama belki de bu işi ilk kabul ettiğimde evli olmam yardımcı olmuştur. Partnerime çok yakınım ve bazı olayları (tabii ki can alıcı detayları açık etmeden) üzerimde yarattığı etkileri fark edebilmesi için onunla paylaştım.

Biliyorum ki dışarıdayken aşırı derecede gözlemci bir hale geldim, saldırı veya tenkide maruz kalan kadınları ya da çocuklarla kimin konuştuğunu fark ediyorum. Tabii ki beni değiştirdi.

Ama cinsel suçlar işleyen kişiler için toplumun tek söylediği, "Onları öldürün ya da sonsuza kadar kilit altına alın!" olduğunda, kamunun yaptıklarınızdan nefret ettiğini bildiğinizde ya da arkadaşlarınız gününüzün nasıl geçtiğini anlamadıklarında zor olabiliyor.

Ama araştırmalar gösteriyor ki tedavi, eğer doğru prensipler takip edilirse, değişimi getirebilir ve cinsel suçları işleyenler herkesin düşündüğü kadar sıklıkta suçu yeniden tekrarlamıyorlar.

Sanırım, bir noktada herkesin kurtarılabileceğine, sadece bazıları için bunun daha zor olduğuna inanıyorum. Gördüğüm insanlar bir sabah uyanıp ortada hiçbir şey yokken korkunç davranışlar sergilemeye başlamıyorlar. Her zaman onları suça iten birbirini kovalayan olaylar ve kararlar oluyor, bu yüzden eğer isterlerse değiştirilebilir ve onların daha iyi bir hayat yaşamasını sağlayabilir şeyler oluyor.

Gördüğüm erkeklerin hepsi bu gerekli değişiklikleri yapmaya hazır olmuyorlar ve bazıları çok yaralı ve tehlikeli olabiliyorlar. Bu tür durumlar için tüm cevaplara sahip değiliz, ama diğerlerinin güvenliğini sağlayabilmek için bu tür kişilerle çalışmaya devam edeceğim.