Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk'e tepki çeken yazısıyla ilgili soruşturma

Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk hakkında Batmanlı kadınlar hakkında yazdığı yazı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, soruşturmayı Batman Başsavcılığı başlattı. Ancak Başsavcılık olay yeri İstanbul olduğu gerekçesiyle dosyayı 'yetkisizlikle' İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Batman'da Cumhuriyet gazetesine boykot

Batman'da Cumhuriyet Gazetesi'ne boykot başlatıldı. Esnaf Cumhuriyet Gazetesini satmama kararı aldı.

Batman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Demir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu iftiranın sadece Batmanlılara değil tüm Türkiye'ye atıldığını dile getirdi. Abdülkadir Demir "Cumhuriyet gazetesi sadece Batman halkına değil, tüm Türkiye'ye hakaret etmiştir. Bölgeden ve tüm Türkiye'den tepki bekliyoruz. Bu olay Cumhuriyet gazetesinin köklerinin başka yerlerde olduğunu gösteriyor. İsmini anmayacağım bu kadının ve yazının takipçisi olacağız" dedi.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk, ihraç edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tecavüzüne uğramasının ardından intihar eden İpek Er’den bahsettiği köşe yazısında bir öğretmen dostunun "Batman’daki genç kızların ya dağa çıkmak ya da kentte görev yapan asker, bürokrat biriyle evlenmek şeklinde iki seçeneği olduğu; bekaretini kaybetmiş genç kızların da intiharı kurtuluş olarak gördüğü" yönündeki sözlerini aktarmıştı.

Yazı, sosyal medya gündemine oturmuş ve tepki toplamıştı.

Tepkilerin ardından Özgentürk, Facebook hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda ''Tamam anlaşıldı; Batman halkından özür diliyorum. Bölgede dolaşırken gördüğüm, duyduğum her şey yalanmış'' ifadelerini kullanmıştı.

Özgentürk'ün bu açıklaması "özür dilememiş, ironi yapıyor" yorumlarına neden olmuştu.

TIKLAYIN: Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk'ün Batmanlı kadınlardan bahsettiği yazısı tepki topladı

TIKLAYIN: Işıl Özgentürk: Tamam anlaşıldı; Batman halkından özür diliyorum