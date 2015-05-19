IŞİD'in Ramadi'yi almasına ABD'li komutandan yorum

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, terör örgütü IŞİD'in Enbar vilayetinin merkezi Ramadi'nin kontrolünü eline geçirmesine ilişkjin yazılı bir açıklama yaptı.

Bu durumu Iraklı güvenlik güçleri için "gerileme" olarak nitelendiren Dempsey, bu tür durumların "üzücü ancak savaşta olağan dışı olmadığını" belirtti.

Dempsey, kentin Iraklı güçler tarafından geri alınması için şimdi daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Dempsey, "Iraklı emniyet güçlerini ABD'nin hava saldırıları, eğitimi ve teçhizatıyla desteklemeyi sürdüreceğiz. Mezhepsel tansiyonu azaltmak ve yeniden yapılanma Irak hükümetinin zorluğu olmayı sürdürecek" ifadesini kullandı.

Terör örgütü IŞİD, dört gün önce Enbar'ın il merkezi olan Ramadi'ye saldırmıştı. Çıkan çatışmalarda kentteki devlet binalarını ele geçirip ardından da bomba yerleştirerek patlatan örgüt, önceki gün de Ramadi'nin tamamını ele geçirmişti.