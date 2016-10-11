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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD'in enformasyon bakanı öldürüldü

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD enformasyon bakanı ilan ettiği El Fayad'ın öldüğünü teyit etti.

11 Ekim 2016 12:21

Terör örgütü IŞİD, enformasyon bakanı Vail Adil Hasan Selman El Fayad'ın öldüğünü doğruladı.

IŞİD, sosyal medyadan yaptığı açıklamada El Fayad'ı "şehit" ilan etti. Ancak takma adı Ebu Muhammed El Furkan olan "bakanın” ölüm nedeni ve ölüm tarihi hakkında bilgi verilmedi.

ABD Savunma Bakanlığı, Eylül ayı ortalarında El Fayad'ın öldürüldüğünü duyurmuştu. Açıklamaya göre, El Fayad, 7 Eylül'de IŞİD'in kalelerinden Rakka'da düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldü.

El Fayad'ın Ağustos ayında öldürülen IŞİD Sözcüsü Ebu Muhammed el Adnani ile çok yakın olduğu belirtiliyor. IŞİD'in iki numaralı ismi El Adnani, 30 Ağustos'ta ABD öncülüğündeki koalisyonun hava saldırısında vurularak öldürülmüştü. Avrupa'da düzenlenen saldırıların organizasyonundan sorumlu tutulan Adnani, Batı'nın IŞİD'e karşı hava saldırılarının intikamını almak için 2014 Eylül ayında "inançsızlara" karşı saldırılar başlatma çağrısı yapmıştı.

İşkence ve infaz videolarından sorumluydu

Pentagon'a göre, El Fayad, terör örgütünün üst düzey komutanlarından biriydi ve yönetim konseyine dahildi. Ayrıca terör örgütünün işkence ve infaz videolarının üretiminden de sorumluydu.

Geçtiğimiz aylarda Irak ve Suriye'de hava saldırılarında IŞİD'in çok sayıda komutanı öldürüldü.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP, BS/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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