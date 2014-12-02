IŞİD lideri Bağdadi'nin eşi yakalandı



Lübnan güvenlik güçlerinin bir yetkilisi, operasyonu Alman Haber Ajansı (dpa) muhabirine doğruladı. Kadının, Ebubekir El Bağdadi'nin ikinci eşi olduğu belirtildi. Lübnan merkezli "Es Sefir" haber portalı, Lübnan polisine bir yabancı istihbarat teşkilâtı tarafından bilgi verildiğini aktardı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Arsal'daki sınır kontrol noktasında düzenlenen operasyonda Lübnan askeri istihbaratı görev yaptı. El Bağdadi'nin eşi ve 8 yaşındaki kızı daha sonra askeri istihbaratın Beyrut'un Jarse semtinde bulunan merkezine nakledildi. Bazı haber kaynakları çocuğun erkek olduğunu duyurdu. El Bağdadi'den olup olmadığını kontrol amacıyla çocuktan DNA örneği alındı.

Irak ve Suriye'nin geniş kesimlerini ele geçiren IŞİD, 29 Haziran'da El Bağdadi'yi "tüm Müslümanların halifesi" ilan etmişti. IŞİD, rakip örgütlere karşı gaddarca eylemleriyle tanınıyor. Lübnan güvenlik güçleri, Irak ve Suriye'de geniş kesimleri kontrol altına alan IŞİD'in ülkede tutunmalarını engellemek için başta sınır geçiş noktaları olmak üzere yoğun önlem alıyor.

1971 yılında Irak'ın Samarra kentinde dünyaya gelen Ebubekir El Bağdadi'nin özel hayatı hakkında fazla ayrıntı bilinmiyor. El Bağdadi, 2003'teki ABD işgalinin ardından isyancılara katıldı. 2005'te ABD güçleri tarafından ölümü duyurulan El Bağdadi, 2010'da El Kaide'ye bağlı Irak İslam Devleti'nin lideri olarak yeniden ortaya çıktı. El Bağdadi daha sonra El Kaide ile bağlarını kopardı. İslam dininin çeşitli yorumları, dört kadına kadar evlenmeye izin veriyor.