IŞİD Kobanê'yi vurdu, Yeni Şafak, Takvim, Star 'hedef Türkiye' dedi

AKP'ye yakın gazeteler Yeni Şafak, Takvim ve Star, IŞİD'in Suriye'nin Kobanê bölgesine yönelik düzenlediği intihar saldırısına ilişkin olarak "hedef Türkiye" yorumu yaptı.

Yeni Şafak, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamasına göre 150'ye yakın insanın öldüğü ve 100'den fazla kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili "IŞİD militanlarının Kobanê'ye Türkiye üzerinden sızdığı" iddiasına atıfla "Türkiye karşıtı çevreler de, 'Militanlar Türkiye’den sızdı' yalanını dünyaya duyurmaya başladı ve Türkiye’yi hedef alan operasyona dönüştü. Türkiye karşıtı yerel ve uluslar arası güç odaklarının, dayanaksız bu iddiaları ise güvenlik kameralarının görüntüleri ile yalanlandı. " denildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a aşık olduğunu açıklayan Ethem Sancak’ın sahibi olduğu Star gazetesi de, PYD ve IŞİD'in bir işbirliği içerisinde bu saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürerek, "HDP, kanlı 6-8 Ekim’deki gibi ‘sokak çağrısı’ yaparak yeni bir provokasyonun fitilini ateşledi” dedi.

Yine Star Medya Grubu bünyesindeki Akşam gazetesi de "saldırıda asıl hedefin Türkiye olduğunu" iddia etti.

Takvim, benzer iddiaları manşetine taşıyarak, saldırıyı şu ifadelerle yorumladı:

"IŞİD, 5 ay sonra Kobani’yi bastı. CHP ve HDP, “Türkiye’den gittiler” diye yaygara yaptı. Türk düşmanları da koro halinde ülkemize saldırdı."