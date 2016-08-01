IŞİD Halep'te karşı atağa geçti



Halep'te Suriye hükümet kuvvetleri tarafından çembere alınan cihatçı IŞİD örgütü kuşatmayı yarmak amacıyla saldırıya geçti. İki hafta önce kuşatılan IŞİD militanları bomba ve roket saldırılarının ardından kendilerine ikmal yolu açabilmek için saldırı başlattı.

IŞİD, Halep'in güney ve güneybatısındaki hükümet kuvvetleriyle müttefikleri İran ve Lübnan Hizbullah'ına bağlı güçleri hedef aldığını duyurdu. IŞİD'i Ahrar el Şam ile adını Fetih el Şam Cephesi olarak değiştiren eski El Nusra Cephesi destekliyor.

Fetih el Şam'ın araçlara yerleştirdiği bombaları patlatmasıyla başlayan çatışmalar Halep'in Hamdaniye bölgesinde aralarında üç de çocuğun bulunduğu 11 sivilin ölümüne sebebiyet verdi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre IŞİD ve müttefikleri hükümet kuvvetlerinin denetimindeki Rammussa banliyösünü ele geçirmeye çalışıyor. Ancak bu bilgi resmi kaynaklarca doğrulanmadı.

Örgütün sözcüsü Rami Abdülrahmani, Halep'in uzun ve kanlı bir mücadeleye sahne olabileceğini ve hükümet kuvvetleriyle müttefiklerinin Rus savaş uçakları tarafından desteklendiğini söyledi.

250 bin Halepli yardım bekliyor

Suriye hava kuvvetlerinin, Şam ve Moskova'nın iki yardım koridorunun açıldığını duyurduğu Halep'in doğusundaki bombardımanlarını sürdürdüğü öğrenildi. Suriye birlikleri tarafından tamamen kuşatılan Halep'in doğusunda 250 bin kişinin mahsur kaldığı ve asilerin elindeki bu bölgeye insani yardım ulaştırılamadığı bildiriliyor.

Birleşmiş Milletler halka yardım malzemesi ulaştırılabilmesi için hükümet birliklerinin kuşatmaya son vermesini talep etmişti.

Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisinin vekili Ramzi Ezzeldin Ramzi, Şam'daki temasları sırasında Suriye hükümetini ağustos sonunda yapılması planlanan barış görüşmelerine davet etti. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Şam yönetiminin görüşmelere katılmaya hazır olduğunu belirtti.

Suriye hükümet yetkilileri, dışarıdan müdahale olmaksızın sadece Suriye'deki grupları kapsaması şartıyla barış görüşmelerine katılacaklarını duyurdular. Bu yıl içinde Cenevre'de düzenlenen iki barış konferansı da sonuçsuz kalmıştı. Suriye iç savaşının başladığı 2011 yılından bu yana 280 bin kişi ölmüş, milyonlarca Suriyeli de komşu ülkelere sığınmıştı.