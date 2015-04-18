T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'IŞİD Beyci rafinerisinin kontrolünü kaybetti'

Irak güçleri ülkenin en büyük petrol rafinerisi olan Beyci’nin kontrolünü büyük oranda IŞİD’den geri aldı.

18 Nisan 2015 20:45


Irak terörle mücadele birlikleri sözcüsü Sabah El Numani Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada rafinerinin büyük oranda kontrolleri altında olduğunu söyledi. El Numani rafinerinin bazı bölgelerinde IŞİD militanlarının olduğunu belirterek “Birkaç saat içinde rafineriyi bütünüyle kontrol altına alacağımızı tahmin ediyoruz” dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey rafinerinin artık “risk altında olmadığını” açıklamıştı. ABD liderliğindeki koalisyon tarafından çarşamba ve perşembe günleri rafineri çevresine 8 hava saldırısı düzenlenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

IrakBeyciIŞİDSabah Numani ReutersNumaniGenelkurmay Başkanı Martin DempseyWelle Türkçe Reuters

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24