'IŞİD Beyci rafinerisinin kontrolünü kaybetti'



Irak terörle mücadele birlikleri sözcüsü Sabah El Numani Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada rafinerinin büyük oranda kontrolleri altında olduğunu söyledi. El Numani rafinerinin bazı bölgelerinde IŞİD militanlarının olduğunu belirterek “Birkaç saat içinde rafineriyi bütünüyle kontrol altına alacağımızı tahmin ediyoruz” dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey rafinerinin artık “risk altında olmadığını” açıklamıştı. ABD liderliğindeki koalisyon tarafından çarşamba ve perşembe günleri rafineri çevresine 8 hava saldırısı düzenlenmişti.