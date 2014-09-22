IŞİD bayrağı Türkiye sınırında!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısındaki Suriye köyüne, Irak Şam İslam Devleti'ni (IŞİD) simgeleyen bayrak asıldı.

Rakka'ya bağlı Tel Abyad ile Aynel Arap bölgesi arasında, IŞİD ile Demokratik Birlik Partisi (PYD) arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, üç gün önce çok sayıda Suriyeli'nin Türkiye'ye geçtiği Oylum Mahallesi karşısındaki Suriye'nin Karabuk köyündeki hakim tepeye, IŞİD'i simgeleyen bayrak asıldı.

Bölgedeki silahlı kişilerin, Suriyelilerin Türkiye'ye geçişi sırasında sınıra yakın bölgeye park ettikleri araçlarla ilgilendikleri görüldü. Bölgeden zaman zaman silah sesleri de geliyor.

Aşağı Oylum Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gündoğdu, yaptığı açıklamada, köyde kalan Suriye halkının 3 gün önce IŞİD'in saldırılarından korkarak Türkiye'ye geldiğini, bayrağın da dün gece asıldığını ifade etti.

Karabuk köyünden 3 gün önce çocuklarıyla Türkiye'ye gelen Fethi Muhammed ise birkaç gün önce 5 kişinin IŞİD tarafından öldürüldüğünü duyduklarını, yolları kapalı olduğu için yürüyerek kaçtıklarını söyledi.

Türkiye'ye gelenlerin çoğunun yaşlılar, kadınlar ve çocuklar olduğunu belirten Muhammed, "Yollarımızı kesmişlerdi, silah sıkıyorlardı bize. Biz de canımızı kurtarmak için kendimizi tellere vurup bu tarafa geçtik" diye konuştu.